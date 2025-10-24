Thế giới 24h: Tổng thống Venezuela triển khai 5.000 tên lửa Nga, cảnh báo Mỹ

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro thăm căn cứ hải quân ở Puerto Cabello (ảnh: AFP)

Tổng thống Venezuela cảnh báo Mỹ

Phát biểu hôm 23/10 trong sự kiện có sự tham gia của một số sĩ quan do Đài truyền hình Venezolana de Television phát sóng, ông Maduro nói: “Bất kỳ lực lượng quân sự nào trên thế giới cũng biết về sức mạnh của tên lửa Igla-S và Venezuela có không dưới 5.000 quả”.

Theo CNN, Igla-S do Nga sản xuất là hệ thống tên lửa tầm ngắn tương tự như tên lửa Stinger của Mỹ. Igla-S có thể bắn hạ các mục tiêu trên không như tên lửa hành trình, máy bay không người lái, trực thăng và một số máy bay ở tầm thấp.

Ông Maduro cho biết, Igla-S đủ nhẹ để một binh sĩ mang theo và đã được triển khai “ở những ngọn núi cuối cùng, những thị trấn cuối cùng và những thành phố cuối cùng trên lãnh thổ Venezuela”.

Cảnh báo của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Mỹ triển khai khoảng 4.500 lính thủy đánh bộ ở vùng biển Caribe và tiến hành một số vụ phóng tên lửa vào “xuồng chở ma túy” khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã phê chuẩn cho cơ quan tình báo CIA hoạt động bên trong Venezuela và sắp tới có thể cho phép tấn công trên bộ nhằm vào các nhóm buôn ma túy.

Kiev đối mặt mùa đông khó khăn chưa từng có

Kiev (thủ đô Ukraine) đang chuẩn bị cho mùa đông thứ 4 kể từ khi xung đột nổ ra và cũng là mùa đông “khó khăn nhất”.

UAV Nga nhắm mục tiêu ở Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

“Hôm nay, chúng ta đang phải đối mặt với thách thức là vượt qua mùa đông khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Đối phương đang tấn công dữ dội vào các cơ sở năng lượng và sản xuất nhiệt. Máy bay không người lái và tên lửa liên tục nhắm vào hạ tầng năng lượng quan trọng”, ông Vitalii Klitschko hôm 23/10 bình luận trên Telegram.

Theo ông Klitschko, tình hình ở Kiev “rất khó khăn”, và trong thời gian tới, hội đồng thành phố phải thông qua các quyết định ngân sách khẩn cấp để duy trì nguồn năng lượng trước các vụ tập kích của quân đội Nga.

“Chúng ta sẽ phải phân bổ lại ngân sách từ những khoản chi đã lên kế hoạch. Tôi hiểu rằng đây là quyết định khó khăn”, ông Klitschko viết.

Cùng ngày 23/10, Ukrenergo – công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine – cho biết, lịch cắt điện luân phiên theo giờ đã được áp dụng từ 7h đến 23h tại 12 tỉnh. Giới hạn tiêu thụ điện cũng được áp dụng với các công ty công nghiệp, thương mại trên địa bàn bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Ấn Độ dội "gáo nước lạnh" vào khả năng gặp trực tiếp ông Trump

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ không đến Kuala Lumpur (thủ đô Malaysia) để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng 10, chấm dứt những đồn đoán về một cuộc gặp trực tiếp giữa ông Modi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, India Today hôm 23/10 đưa tin.

Tháng trước, trong một bài đăng trên Truth, Tổng thống Mỹ cho biết, ông mong đợi được gặp ông Modi “trong những tuần tới”, khi Mỹ và Ấn Độ đang tìm cách đàm phán về căng thẳng thuế quan. Nhiều thông tin cho rằng ông Trump và ông Modi có thể gặp nhau tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN (diễn ra từ 26 đến 28/10).

Tuy nhiên, trong thông điệp hôm 23/10, Thủ tướng Ấn Độ cho biết, ông chỉ tham dự hội nghị thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến.

“Tôi vừa có cuộc trò chuyện ấm áp với người bạn thân của tôi - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Tôi chúc mừng việc Malaysia đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN. Tôi mong chờ được tham dự Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Ấn Độ theo hình thức trực tuyến và làm sâu sắc hơn nữa mối quan đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Ấn Độ”, ông Modi thông báo trên mạng xã hội X.

Theo India Today, Thủ tướng Modi hiếm khi vắng mặt tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN – sự kiện được tổ chức thường niên.