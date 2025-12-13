Thế giới 24h: Nga đáp trả lời kêu gọi "trưng cầu dân ý" của ông Zelensky về Donbass

Ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Nga tuyên bố rắn về vùng Donbass

Theo đài RT của Nga, ông Yury Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, tuyên bố, "vùng Donbass là lãnh thổ thuộc chủ quyền Nga" và dù sớm hay muộn, Moscow sẽ thiết lập quyền kiểm soát đối với những khu vực hiện vẫn do Ukraine nắm giữ.

Ngày 11/12, ông Zelensky đề xuất, người dân Ukraine có thể bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý hoặc bầu cử về vấn đề Donbass. Theo đài RT, khu vực này đã bỏ phiếu với tỷ lệ lớn ủng hộ việc sáp nhập Nga trong cuộc trưng cầu năm 2022.

Phát biểu với nhật báo Kommersant ngày 12/12, trợ lý Tổng thống Nga nhấn mạnh, “dù xảy ra điều gì, [Donbass] vẫn là lãnh thổ Nga và sẽ nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chúng tôi, dù sớm hay muộn”.

Ông Ushakov lập luận đến nay ông Zelensky vẫn phản đối rút quân khỏi khu vực Donbass, dù đây là một trong những đề xuất do Mỹ đưa ra trong thảo luận về hòa bình ở Ukraine.

Theo ông Ushakov, Moscow sẽ thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực Donbass thông qua đàm phán hoặc bằng biện pháp quân sự. Và bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng chỉ có thể diễn ra sau khi lực lượng Ukraine rút đi.

“Theo tôi, những gì xảy ra sau đó có thể thảo luận sau. Bởi rất có thể sẽ không còn lực lượng quân sự thường trực ở đó - cả Nga và Ukraine”, ông Ushakov nói, đồng thời cho biết việc duy trì trật tự công cộng sẽ do lực lượng cảnh sát Nga đảm nhiệm.

Quân đội Thái Lan: Campuchia “sẽ không sử dụng” bệ phóng rocket tầm xa

Cầu lửa bùng lên sau đòn tấn công của tiêm kích F-16 Thái Lan trong giao tranh ở biên giới với Campuchia. Ảnh: Army Military Force Facebook Page

Bangkok Post ngày 12/12 đưa tin, quân đội Hoàng gia Thái Lan nhận định, Campuchia sẽ không sử dụng các bệ phóng rocket đa nòng tầm xa PHL-03 trong xung đột đang diễn ra dọc biên giới, vì việc triển khai chúng sẽ dẫn đến phản ứng mạnh hơn từ phía Thái Lan.

Người phát ngôn quân đội, thiếu tướng Winthai Suvaree, đưa ra nhận định này trong cuộc phỏng vấn, sau khi quân đội Thái thông báo Campuchia triển khai PHL-03 tại tỉnh Kampong Thom (Campuchia) hôm 10/12.

Trả lời quan ngại của công chúng về khả năng các đòn tấn công tầm xa, thiếu tướng Winthai lập luận, các bệ phóng tầm xa này “không mang lại lợi thế thực sự cho Campuchia”.

“Thứ nhất, tầm bắn của chúng vượt xa yêu cầu thực tế. Thứ hai, nếu họ định sử dụng, họ đã làm rồi – đó là đánh giá của tôi. Việc sử dụng PHL-03 sẽ đồng nghĩa với việc dùng mức độ vũ lực vượt quá yêu cầu và chúng tôi sẽ phải tăng cường hệ thống vũ khí tương ứng. Thiệt hại sẽ rất lớn. Vì vậy tôi cho là họ sẽ không sử dụng”, thiếu tướng Winthai nói.

Bộ Quốc phòng Campuchia ngày 12/12 cáo buộc Bangkok đã thực hiện một loạt vụ tấn công leo thang dọc biên giới chung giữa hai nước từ 8h sáng đến 1h chiều, bao gồm các đợt không kích bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo kích.

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, quân đội Thái đã 2 lần sử dụng UAV gắn bom lúc 10h26p và 11h58p nhắm vào khu vực giáp biên giới.

Pháo từ phía Thái Lan được cho là bắn về phía Campuchia ngay trước 1 giờ chiều.

Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết nước này tiếp tục theo dõi sát tình hình khi các vụ đụng độ gia tăng dọc biên giới.

Đức triệu tập Đại sứ Nga

Theo Reuters, Berlin đã triệu tập Đại sứ Nga tại Đức sau khi nước này cáo buộc có sự gia tăng đáng kể các hoạt động bị coi là đe dọa an ninh nước Đức, bao gồm chiến dịch thông tin sai lệch, hoạt động tình báo, tấn công mạng và nỗ lực phá hoại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức ngày 12/12 tuyên bố.

“Hôm nay chúng tôi đã triệu tập Đại sứ Nga tới Bộ Ngoại giao và nêu rõ rằng Đức đang theo dõi rất chặt chẽ các hành động của Nga và sẽ có biện pháp đáp trả”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Martin Giese nói tại cuộc họp báo thường kỳ.

Những cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng lo ngại về các nhóm tin tặc và tình báo bị nghi có liên hệ với Nga kể từ khi Moscow mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022.

Đại sứ quán Nga chưa đưa ra bình luận về động thái của Đức. Điện Kremlin từng tuyên bố, các cáo buộc từ châu Âu về chiến dịch phá hoại của Nga là không có cơ sở.