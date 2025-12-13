75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép ở TPHCM

Ngày 12-12, Công an xã Nhà Bè, TPHCM đang phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 - Chi cục Kiểm lâm TPHCM làm rõ vụ 75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép.

Một con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép.

Trước đó, cùng ngày, lực lượng chức năng kiểm tra một căn nhà không số ở ấp 75, xã Nhà Bè. Tại đây, tổ công tác phát hiện 75 con rồng Nam Mỹ (tên khoa học là Iguana spp) bị chủ nuôi nhốt nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Các con rồng Nam Mỹ có tổng trọng lượng khoảng 61,8 kg, chiều dài mỗi con khoảng 40-80 cm, thuộc phụ lục II trong Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES).

Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ số rồng Nam Mỹ trên để nuôi dưỡng, chăm sóc và xử lý theo quy định.

75 con rồng Nam Mỹ bị nuôi nhốt trái phép.

Vào ngày 10-12, 362 con rồng Nam Mỹ, 2 con rùa núi vàng và 3 con rùa cựa châu Phi cũng được phát hiện tại một điểm nuôi nhốt ở TPHCM, song không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.