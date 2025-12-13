Loài gỗ "vô danh" được thương lái Trung Quốc mua 3 triệu đồng/kg: Quảng Trị cảnh báo điều gì?

Kho gỗ mán đỉa của một thương lái người địa phương ở Quảng Trị

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ rừng sau khi xuất hiện tình trạng người dân đổ xô vào rừng săn lùng cây mán đỉa để bán cho thương lái Trung Quốc.

Thời gian gần đây, tại nhiều khu vực rừng phía Bắc tỉnh Quảng Trị, người dân lén lút vào rừng săn lùng loại cây này vì tin rằng thương lái Trung Quốc thu mua với giá "khủng" từ 1 - 3 triệu đồng/kg, tùy chất lượng gỗ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, việc khai thác tự phát đang tiềm ẩn nguy cơ xâm hại rừng tự nhiên, mất an ninh trật tự và gây khó khăn cho lực lượng bảo vệ rừng.

Ông Phạm Văn Tân - Giám đốc Trung tâm bảo vệ rừng và di sản thế giới thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, xác nhận tình trạng săn lùng gỗ mán đỉa đang lan rộng. Loài này xuất hiện nhiều ở khu vực huyện Minh Hóa (cũ).

Trước thực trạng đó, sở đề nghị các ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp tăng cường tuần tra, nhất là những khu vực giáp ranh, đường mòn. Khi phát hiện hành vi khai thác trái phép, lực lượng bảo vệ rừng phải lập biên bản, thu thập thông tin và báo ngay cho kiểm lâm và công an xã xử lý.

Người dân đổ xô vào rừng săn gỗ mán đỉa vì thương lái trả giá đến 3 triệu đồng/kg

Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cũng được yêu cầu siết chặt kiểm tra tại các vùng rừng có loài mán đỉa đồng thời theo dõi hoạt động của thương lái, điểm thu mua, cơ sở kinh doanh sản phẩm từ cây mán đỉa để ngăn chặn từ gốc đường dây tiêu thụ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu Cồn Cỏ phải đẩy mạnh tuyên truyền, yêu cầu người dân không tự ý khai thác loài cây này trong rừng tự nhiên; phối hợp kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến việc thu mua, vận chuyển nhằm kịp thời xử lý vi phạm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị, gỗ mán đỉa (tên khoa học Archidendron clypearia) cao khoảng 18–20 m, thân thẳng, gỗ mềm và nhẹ. Loài gỗ này mọc rải rác trong rừng thứ sinh ở nhiều tỉnh, nếu khai thác ồ ạt sẽ nhanh chóng cạn kiệt.