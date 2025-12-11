Thế giới 24h: Lối thoát "vùng xám" ở Myrnohrad, lính Ukraine chờ lệnh rút lui

Binh sĩ Ukraine nghỉ ngơi ở tiền tuyến (ảnh: Reuters)

Giao tranh ở Myrnohrad, quân đội Nga siết chặt vòng vây

2 quân nhân Ukraine ở Myrnohrad nói với Olga Kyrylenko (phóng viên của Ukrainska Pravda) rằng, hầu hết các tuyến đường để ra vào Myrnohrad đang bị quân đội Nga liên tục bắn phá.

Lối thoát cuối cùng ở Myrnohrad được mô tả là một “vùng xám” (vùng giao tranh) chỉ rộng vài km. Tuyến đường này nằm giữa làng Rivne bị quân đội Nga kiểm soát một phần và làng Krasnyi Lyman bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn.

“Các lữ đoàn Ukraine đang chịu tổn thất khi cố gắng di chuyển nhân sự và duy trì nguồn cung cấp nhu yếu phẩm qua con đường này”, Kyrylenko đưa tin.

Theo Ukrainska Pravda, quân đội Nga cũng đang tăng cường hiện diện trong nội thành Myrnohrad, khi lực lượng Ukraine không đủ phương tiện để trinh sát.

Trước đó, hôm 3/12, Hromadske (báo Ukraine) đưa tin, Myrnohrad gần như bị bao vây hoàn toàn.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm 9/12, Tổng tư lệnh các lực lượng Ukraine – ông Oleksandr Syrskyi – tuyên bố, Myrnohrad “không bị bao vây”.

Theo Ukrainska Pravda, các đơn vị Ukraine đang cố gắng rút lui khỏi Myrnohrad và mất quân trong lối thoát “vùng xám”.

Hôm 9/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga – ông Valery Gerasimov – cho biết, Tổng thống Nga Putin đã ra lệnh đánh bại lực lượng Ukraine ở Myrnohrad.

Ba Lan muốn đổi MiG-29 lấy công nghệ UAV của Ukraine

Ba Lan đang đàm phán để trao đổi công nghệ máy bay không người lái (UAV) của Ukraine bằng các chiến đấu cơ MiG-29 sắp bị loại biên, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, ông Wladyslaw Kosiniak Kamysz, cho biết.

Máy bay MiG-29 của Ba Lan (ảnh: Reuters)

“Trong một thời gian nữa, máy bay MiG-29 sẽ không còn phục vụ trong không quân Ba Lan vì hết hạn sử dụng”, ông Kamysz nói.

“Chúng tôi đang đàm phán để chuyển giao những chiếc MiG-29 cho Ukraine. Chúng tôi cũng đang thảo luận về việc đổi lại công nghệ cho Ba Lan, chẳng hạn như công nghệ máy bay không người lái. Sự đoàn kết này cần mang tính có đi có lại”, ông Kamysz nói thêm.

Bộ Tổng tham mưu Ba Lan cho biết, việc chuyển giao những chiếc MiG-29 cũng nằm trong kế hoạch hỗ trợ Ukraine của NATO. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng chưa được đưa ra.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

"Gấu bay" Tu-95 Nga tuần tra cùng Trung Quốc, Nhật Bản phải theo dõi

Cơ quan phòng vệ Nhật Bản hôm 10/12 cho biết, một số máy bay chiến đấu của nước này đã xuất kích để theo dõi cuộc tuần tra phối hợp giữa không quân Nga và không quân Trung Quốc.

Theo Cơ quan phòng vệ Nhật Bản, 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga đã bay từ Biển Nhật Bản về phía Biển Hoa Đông để thực hiện “chuyến bay chung đường dài” cùng với 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc.

4 chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc sau đó tham gia đội bay, khi các máy bay ném bom bay qua eo biển Miyako (nằm giữa đảo Okinawa và đảo Miyako). Eo biển này được phân loại là vùng biển quốc tế.

Trong một bài đăng trên X, ông Shinjiro Koizumi – lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Nhật Bản – cho rằng, Nga và Trung Quốc đang “phô trương sức mạnh” và gây ra quan ngại đối với an ninh Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc bác bỏ bình luận này, cho rằng cuộc tuần tra chung giữa không quân Nga – Trung Quốc là một phần của kế hoạch hợp tác thường niên và góp phần bảo vệ hòa bình, ổn định khu vực.