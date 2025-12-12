Ông Zelensky nêu thế lực có thể quyết việc nhượng bộ lãnh thổ với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington được cho là gây sức ép để Kiev cân nhắc nhượng lại vùng Donbass như một phần của thỏa thuận hòa bình. Đây được xem là mục tiêu then chốt của Moscow trong xung đột.

Phát biểu trước báo giới ngày 11/12, ông Zelensky nói quyết định sau cùng vẫn thuộc về người dân Ukraine, gợi ý có thể tổ chức tổng tuyển cử hoặc trưng cầu dân ý.

“Tôi tin nhân dân Ukraine sẽ trả lời câu hỏi này. Dù là qua bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân phải đưa ra lập trường của mình”, ông nói với hãng tin RBC Ukraine.

Ông Zelensky cũng xác nhận thông tin các đề xuất hiện tại yêu cầu Ukraine rút quân khỏi phần lãnh thổ ở vùng Donbass. Ông cho biết phía Mỹ đề xuất biến khu vực này thành “vùng kinh tế tự do”, còn phía Nga gọi đó là “phi quân sự hóa”.

Tuy nhiên, nhiều điểm then chốt vẫn chưa được thống nhất, trong đó có việc ai sẽ kiểm soát vùng này, cơ chế giám sát ra sao và làm thế nào để ngăn khả năng lực lượng Nga trà trộn vào dân thường.

Trong bối cảnh đó, ông Zelensky khẳng định Kiev tiếp tục thúc đẩy phương án ít thiên lệch hơn về phía Moscow. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Kiev đã gửi một đề xuất mới, nêu các mức độ nhượng bộ lãnh thổ mà Ukraine có thể cân nhắc để chấm dứt xung đột.

Ông Zelensky nhấn mạnh cục diện trên chiến trường có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình đàm phán. “Những gì quân đội Ukraine có thể làm, cách chúng tôi bố trí lực lượng, nơi chúng tôi có thể ngăn chặn đối phương. Tất cả đều tác động đến hoạt động ngoại giao”, ông nói.