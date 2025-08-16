Thế giới 24h: Ông Trump làm điều chưa từng có tiền lệ với ông Putin ở Alaska?

Ông Trump vẫy chào trước khi lên chuyên cơ Không Lực Một tới bang Alaska ngày 15/8 để dự cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga. Ảnh: Reuters

Ông Trump sẽ đích thân đón ông Putin tại chân máy bay

“Đúng 11 giờ trưa theo giờ địa phương (2h sáng 16/8, giờ Hà Nội), chuyên cơ của Tổng thống sẽ hạ cánh. Tổng thống Trump sẽ đích thân đón Tổng thống Putin tại chân máy bay", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với truyền thông nhà nước trước khi ông Putin khởi hành tới Alaska.

Ông Peskov cũng nói với các phóng viên rằng hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin có thể kéo dài từ 6 đến 7 giờ, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow hy vọng cuộc họp sẽ có hiệu quả.

Ông Peskov cũng cho biết trong chuyến bay kéo dài 4 giờ từ thành phố Magadan của Nga đến thành phố Anchorage của Mỹ, Tổng thống Putin sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét tất cả các vấn đề sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của cuộc hội đàm, bao gồm xung đột Ukraine, cũng như các vấn đề trong quan hệ song phương Nga-Mỹ, các dự án kinh tế chung tiềm năng, và các vấn đề khu vực và quốc tế khác.

Ông Trump chưa từng đón chính thức nguyên thủ quốc gia khác ngay tại đường băng với tư cách chủ nhà. Ở chiều ngược lại, đã có những trường hợp các lãnh đạo nước ngoài từng đến tận sân bay để đón ông Trump. Tháng 5/2025, Thái tử Mohammed bin Salman của Ả Rập Saudi từng ra tận sân bay để đón ông Trump.

Ở diễn biến khác, ông Trump ngày 15/8 xác nhận có cuộc gọi “tuyệt vời” với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko trước khi gặp ông Putin.

Tổng thống Mỹ nói rằng “mục đích của cuộc gọi là để cảm ơn ông Lukashenko về việc thả 16 tù nhân", và hiện hai bên đang thảo luận về việc trả tự do cho “1.300 người nữa".

Theo ông Trump, hai bên cũng bàn về hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 15/8.

Người Ukraine không lạc quan về thượng đỉnh Nga - Mỹ

Một số người Ukraine biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Kiev ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, các cuộc khảo sát của Viện xã hội học quốc tế Kiev cho thấy, phần lớn người Ukraine tham gia khảo sát mong muốn một giải pháp đàm phán để kết thúc xung đột, nhưng cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào đi kèm các nhượng bộ lớn.

Một số người dân Ukraine được Reuters phỏng vấn tại quảng trường trung tâm Kiev cho biết họ không lạc quan trước thượng đỉnh. Một số lo ngại lợi ích của Ukraine sẽ không được tính đến.

“Tôi chưa tin ông Trump. Hôm nay ông ấy nói một kiểu, ngày mai lại nói kiểu khác, ngày kia lại khác, năm ngày sau lại khác nữa”, bà Anna Sherstniova, 47 tuổi, nói.

Bà Tetiana Harkavenko, 65 tuổi, dự đoán giao tranh sẽ tiếp diễn sau hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ: “Sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra ở đó, vì xung đột là xung đột, nó sẽ không kết thúc. Chúng tôi sẽ không nhường bất cứ phần lãnh thổ nào cho ai”.

Ông Trump từng nói bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt xung đột sẽ đòi hỏi cả hai bên phải nhượng bộ về lãnh thổ, và ông muốn tổ chức một cuộc gặp tiếp theo giữa ông Putin và ông Zelensky.

Liubomyr Yurtsiv, 26 tuổi, cho biết anh không kỳ vọng nhiều thay đổi sau cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Nga - Mỹ: “Nhiều khả năng kết quả sẽ không tích cực”.

Cựu binh Valerii Kucherenko - 31 tuổi, người bị mất 2 tay khi chiến đấu năm 2023 - có cái nhìn bi quan tương tự khi trả lời Reuters tại quán pizza mà anh mở ở thị trấn Bila Tserkva, vùng Kiev, Ukraine.

“Tôi hy vọng hòa bình sẽ đạt được theo điều kiện của chúng tôi, nhưng ai cũng hiểu là không đơn giản. Ông Putin và ông Trump có thể đạt thỏa thuận, nhưng sẽ không có lợi cho chúng tôi. Kịch bản đó là điều chúng tôi không chấp nhận”, anh Kucherenko nói. “Chúng tôi là người Ukraine, và chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của mình đến cùng”.

Ukraine tuyên bố tiếp tục tấn công bằng UAV cho đến khi đạt được thỏa thuận hòa bình

Chuẩn tướng Yuriy Shchygol, chỉ huy lực lượng UAV Ukraine. Ảnh: Sky News

Ukraine khẳng định sẽ không giảm nhịp độ các đòn tấn công tầm xa bằng UAV gây tổn thất nặng nề cho Nga cho đến khi Moscow đồng ý ký kết hòa bình.

Tuyên bố này được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn của Sky News (Anh) với Chuẩn tướng Yuriy Shchygol, chỉ huy lực lượng UAV Ukraine, ngày 15/8. Cuộc gặp diễn ra tại một địa điểm bí mật trong rừng, bên ngoài thủ đô Kiev vì ông Shchygol là mục tiêu truy nã của Nga.

Theo Sky News, các đơn vị UAV do ông Shchygol chỉ huy đã gây thiệt hại hàng tỷ USD cho kinh tế Nga, và tầm bắn cũng như sức công phá của chúng đang tăng lên nhanh chóng.

“Các chiến dịch sẽ tiếp tục được thực hiện nếu Nga từ chối hòa bình và vẫn hiện diện trên lãnh thổ Ukraine”, ông Shchygol nói một cách ẩn ý.

“Ban đầu, chúng tôi chỉ có vài UAV mỗi tháng, với tầm bắn 100 đến 250 km. Hiện nay, chúng tôi đã có UAV bay xa 3.000 đến 4.000 km, và đó vẫn chưa phải giới hạn”, vị chuẩn tướng Ukraine nói thêm.

Tướng Shchygol cho biết Ukraine lựa chọn những mục tiêu có tác động trực tiếp đến năng lực tiến hành xung đột của Nga, đồng thời không ngừng cải thiện kỹ thuật tấn công.

“Mỗi chiến dịch đều sử dụng nhiều loại UAV cùng lúc - một số bay cao hơn, một số bay thấp hơn. Đó là lợi thế kỹ thuật của chúng tôi”, ông Shchygol nói.

Anh tiết lộ "sự cố hạt nhân nghiêm trọng" tại căn cứ hải quân

Theo đài RT, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận một “sự cố hạt nhân nghiêm trọng” đã xảy ra tại căn cứ hải quân ở Scotland.

Sự việc được xếp loại A – mức nghiêm trọng nhất trong thang phân loại sự cố tại cơ sở hạt nhân, diễn ra trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 4 tại căn cứ Faslane, nơi neo đậu toàn bộ tàu ngầm của hải quân Hoàng gia Anh, bao gồm cả lớp Vanguard mang tên lửa đạn đạo Trident.

Các sự cố loại A được định nghĩa là có “mức độ phát tán phóng xạ ra môi trường thực tế hoặc tiềm ẩn cao”. Bộ Quốc phòng Anh từ chối tiết lộ chi tiết, nên chưa rõ liệu có phóng xạ bị rò rỉ hay không.

Thông tin được bà Maria Eagle, Bộ trưởng phụ trách mua sắm quốc phòng, công bố trong văn bản trả lời câu hỏi của nghị sĩ về các Báo cáo Sự cố tại Cơ sở Hạt nhân (NSER) ở Faslane và căn cứ Coulport gần đó.

Yêu cầu công bố dữ liệu NSER được đưa ra sau khi một cuộc điều tra tuần trước phát hiện nước nhiễm phóng xạ từ kho đầu đạn hạt nhân ở Coulport đã nhiều lần rò rỉ ra hồ Loch Long. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scotland (SEPA) cho biết các vụ rò rỉ này do hệ thống ống dẫn cũ bị nứt vỡ, với khoảng một nửa trong số 1.500 đường ống của cơ sở đã quá hạn sử dụng. SEPA quy trách nhiệm cho “những thiếu sót trong bảo dưỡng”.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định các sự cố không gây nguy hiểm cho công chúng, đồng thời cho rằng số liệu NSER phản ánh “văn hóa an toàn nghiêm ngặt và cam kết rút kinh nghiệm từ sự cố”, nhưng nhấn mạnh không thể tiết lộ thêm vì lý do an ninh quốc gia.