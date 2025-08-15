Thế giới 24h: Ông Putin tiết lộ điều có thể đạt được trong cuộc gặp với ông Trump

Ông Putin và ông Trump trong một Hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017 (ảnh: Reuters)

Cuộc họp của ông Putin một ngày trước hội nghị thượng đỉnh

Hôm 14/8, trong cuộc họp tại Điện Kremlin, ông Putin thông báo cho các quan chức cấp cao Nga về tình hình đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

“Tôi muốn chia sẻ với các bạn về giai đoạn hiện tại trong quan hệ với Mỹ, như mọi người đều biết và theo ý kiến của tôi, đang nỗ lực tích cực và chân thành nhằm chấm dứt cuộc xung đột, kết thúc khủng hoảng và đạt được những thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan”, ông Putin nói.

Trong cuộc họp, ông Putin cũng gợi ý về việc Nga và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận mới về kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Theo ông Putin, cuộc đàm phán với Mỹ nhằm đạt được “những điều kiện lâu dài cho hòa bình giữa 2 nước, ở châu Âu và toàn thế giới, nếu chúng ta đạt được thỏa thuận trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí tấn công chiến lược ở các giai đoạn (đàm phán) tiếp theo”.

Hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được lên lịch vào ngày 15/8 tại Alaska.

Nga và Mỹ hiện sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn và hiện đại nhất thế giới.

Năm 2019, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF Treaty). Tháng 8/2025, Nga cũng tuyên bố rút khỏi Hiệp ước này.

Trụ cột kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn lại giữa Nga và Mỹ là Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START). Hiệp ước này dự kiến hết hiệu lực vào ngày 5/2/2026.

Ngày 21/2/2023, Nga tuyên bố “đình chỉ tham gia” New START. Mỹ vẫn giữ nguyên hiệu lực của Hiệp ước.

Ông Zelensky: Châu Âu cam kết mua 1,5 tỷ USD vũ khí cho Ukraine

Trong thông báo hôm 14/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, một số nước châu Âu đã cam kết mua 1,5 tỷ USD vũ khí Mỹ và chuyển cho Ukraine.

Ông Zelensky tới Anh, tiếp tục kêu gọi viện trợ vũ khí cho Ukraine (ảnh: Reuters)

“Cho đến nay, Hà Lan đã cam kết đóng góp 500 triệu USD, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển cam kết chung 500 triệu USD và hôm qua, Đức bổ sung thêm 500 triệu USD. Đây là những hỗ trợ thực tế và đáng kể. Chúng tôi xin cảm ơn Đức vì bước đi quan trọng này”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội X.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các quốc gia khác”, ông Zelensky cho biết.

Hôm 14/8, ông Zelensky cũng có chuyến thăm Anh và gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tổng thống Ukraine cho biết, 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận “rất chi tiết về các đảm bảo an ninh có thể tạo ra hòa bình lâu dài nếu Mỹ thành công trong việc gây sức ép với Nga”.

Trong cuộc gặp ông Zelensky cũng kêu gọi Anh tham gia vào nhóm các quốc gia tài trợ tiền và mua vũ khí Mỹ cho Ukraine.

Kết quả cuộc thẩm vấn đầu tiên của cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Các công tố viên cho biết, cuộc thẩm vấn đầu tiên đối với bà Kim Keon Hee – cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc – kết thúc vào chiều ngày 14/8 (giờ địa phương). Bà Kim giữ im lặng đối với hầu hết cáo buộc nhằm vào mình.

“Chúng tôi đã thẩm vấn nghi phạm Kim Keon Hee về cáo buộc can thiệp bầu cử và lợi dụng ảnh hưởng bất hợp pháp”, Moon Hong-ju, trợ lý Văn phòng công tố đặc biệt Min Joong-ki (Seoul), cho biết.

“Nghi phạm giữ quyền im lặng đối với hầu hết các cáo buộc. Nghi phạm cũng từ chối làm chứng, nên cuộc thẩm vấn kết thúc sớm”, ông Moon nói.

Theo Yonhap, bà Kim bị còng tay và được đưa tới văn phòng công tố trên một chiếc xe chở tù nhân. Chiếc xe đi theo lối vào bãi đỗ xe ngầm, giúp bà Kim tránh tiếp xúc với công chúng.

Cuộc thẩm vấn đầu tiên đối với bà Kim diễn ra từ khoảng 10 giờ sáng đến trưa, sau đó tạm dừng và tiếp tục từ 13h30 đến 14h10 chiều ngày 14/8.