Thế giới 24h: Nga tuyên bố về lãnh thổ trước hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin

Binh sĩ Nga chiến đấu ở Ukraine (ảnh: RIA Novosti)

Lập trường của Nga 2 ngày trước hội nghị thượng đỉnh

Hôm 13/8, trả lời câu hỏi về việc liệu Nga có sẵn sàng rút bớt các yêu cầu về lãnh thổ trong hội nghị thượng đỉnh ở Alaska vào ngày 15/8 hay không, ông Alexei Fadeev – phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga – nói:

“Lập trường của Nga không thay đổi và đã được nêu rõ chính tại nơi này cách đây hơn một năm, vào ngày 14/6/2024”.

Theo Reuters, ông Fadeev đang đề cập đến phát biểu ngày 14/6/2024 của Tổng thống Nga Putin tại Bộ Ngoại giao Nga. Theo đó, điều kiện để chấm dứt xung đột bao gồm Ukraine phải từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút quân khỏi 4 khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập.

Ông Fadeev hôm 13/8 nhấn mạnh, Nga vẫn duy trì quan điểm này.

“Không cần phải che giấu bất cứ điều gì ở đây. Cấu trúc lãnh thổ Liên bang Nga đã được ghi nhận trong Hiến pháp. Điều đó nói lên tất cả. Mục tiêu của phái đoàn Nga trong cuộc đàm phán ở Alaska được quyết định hoàn toàn dựa trên lợi ích quốc gia”, ông Fadeev nói.

Trong cuộc họp báo mới, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích các cuộc tham vấn của châu Âu và Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8.

“Chúng tôi coi các cuộc tham vấn mà châu Âu thúc đẩy là vô nghĩa về mặt chính trị và thực tiễn”, ông Fadeev nói, lưu ý rằng Liên minh châu Âu (EU) đang “phá hoại” nỗ lực của Mỹ và Nga nhằm chấm dứt xung đột.

Theo ông Fadeev, trong cuộc gặp vào ngày 15/8, ông Putin và ông Trump sẽ thảo luận về “tất cả những vấn đề còn tồn đọng” trong quan hệ song phương.

Theo Reuters, Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm toàn bộ vùng Lugansk, 70% diện tích các vùng Donetsk, Zaporizhia, và Kherson, cùng một số khu vực ở Kharkiv, Sumy, Mykolaiv và Dnipropetrovsk.

Ông Zelensky đến Đức, họp trực tuyến với ông Trump

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 13/8 đã tới Đức để dự cuộc họp trực tuyến của Tổng thống Mỹ Donald Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu.

Ông Zelensky tới Đức, dự cuộc họp trực tuyến ngày 13/8 (ảnh: Getty)

Theo Reuters, các nhà lãnh đạo châu Âu đang cố gắng thuyết phục ông Trump ủng hộ lợi ích của Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh Nga – Mỹ tổ chức ngày 15/8 ở Alaska.

Lãnh đạo các nước Phần Lan, Pháp, Anh, Italia, Ba Lan, lãnh đạo EU và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cũng sẽ tham dự cuộc họp trực tuyến này.

“Chúng tôi sắp nói chuyện với các nhà lãnh đạo châu Âu. Họ là những người tuyệt vời, mong muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump bình luận trên Truth.

Không có đại diện nào từ Ukraine và EU được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Alaska, điều này khiến một số nhà lãnh đạo châu Âu lo ngại rằng ông Trump sẽ đưa ra các thỏa thuận có lợi cho Nga.

“Chúng tôi đang cố gắng để đảm bảo điều đó không xảy ra”, một quan chức châu Âu (giấu tên) nói.

Tiết lộ về nơi giam giữ cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee bị bắt giữ hôm 13/8 và sẽ trải qua ngày đầu tiên trong trại giam Seoul Nambu (phía tây thủ đô Seoul). Đây là một trong số ít các cơ sở giam giữ ở Hàn Quốc do quản giáo nữ điều hành.

Theo Yonhap, bà Kim Keon Hee bị bắt giữ với cáo buộc nhận hối lộ, gian lận cổ phiếu và lợi dụng ảnh hưởng trái phép.

Một nguồn thạo tin cho biết, bà Kim được đối xử như những tù nhân khác, nhưng sẽ có một số điều chỉnh nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày vì bà là người có tầm ảnh hưởng.

Nguồn tin (giấu tên) tiết lộ, bà Kim bị giam trong một phòng biệt lập. Trong phòng có một chiếc bàn nhỏ có thể dùng để làm việc hoặc ăn uống, cùng một tấm nệm để ngủ.

Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc sẽ được sử dụng phòng tắm riêng, được tập thể dục ngoài trời 1 giờ/ngày, trừ ngày Chủ Nhật. Thời gian tập thể dục của bà Kim sẽ được bố trí để tránh tiếp xúc với các tù nhân khác.

Theo Reuters, nhà giam là nơi hoàn toàn xa lạ với bà Kim, khác với chồng bà – cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol – người đã bị giam giữ khoảng 100 ngày.