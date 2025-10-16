Thế giới 24h: Hamas trao trả 4 thi thể con tin, Israel tuyên bố bất ngờ

Các tay súng Hamas tập trung lại để chuẩn bị bàn giao thi thể con tin cho Israel (ảnh: Times of Israel)

Israel tuyên bố Hamas trao trả thi thể không phải của con tin

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 15/10 cho biết, Hamas đã trao trả 4 thi thể con tin, nhưng một trong số đó không thể nhận dạng.

Quân đội Israel chỉ xác định được danh tính của 3 thi thể là Eitan Levy, Uriel Baruch và Tamir Nimrodi (trung sĩ thuộc quân đội Israel). Thi thể thứ 4 được xác định là một người Palestine.

“Chúng tôi yêu cầu Hamas nỗ lực hết sức có thể để trao trả thi thể những con tin đã thiệt mạng”, IDF tuyên bố.

Dẫn nguồn tin từ Hamas, Al Jazeera (báo Qatar) đưa tin, thi thể mà Israel không thể nhận dạng thực ra là “một binh sĩ Israel bị bắt giữ trong chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza”.

IDF nhanh chóng bác bỏ thông tin này.

“Không có vụ bắt cóc binh sĩ nào cả”, IDF nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas phải nỗ lực hết sức để trao trả thi thể các con tin bị bắt giữ ở Israel. Đổi lại, Israel sẽ trao trả thi thể 360 người Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột ở Dải Gaza.

Times of Israel hôm 15/10 đưa tin, Hamas vẫn còn giữ thi thể của 21 con tin Israel.

Lầu Năm Góc: Hỏa lực đang tới Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 15/10 kêu gọi các nước đồng minh NATO mua vũ khí Mỹ nhiều hơn nữa để viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh nhiều đồn đoán cho rằng Kiev có thể nhận được tên lửa Tomahawk.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (ảnh: Reuters)

“Bạn chỉ có được hòa bình khi bạn mạnh mẽ. Không phải bằng những lời lẽ cứng rắn hay chỉ trích, mà là khi bạn có năng lực và sức mạnh thật sự khiến đối thủ phải dè chừng”, Hegseth nói với các phóng viên bên lề cuộc họp với các đối tác NATO tại Brussels (Bỉ).

Theo ông Hegseth, các nước thành viên NATO nên tăng cường mua sắm vũ khí Mỹ theo chương trình Danh sách ưu tiên cho Ukraine (PURL) và gửi chúng cho Kiev.

“Kỳ vọng của chúng tôi là sẽ có nhiều quốc gia hơn nữa quyên góp, mua sắm nhiều (vũ khí) hơn nữa để cung cấp cho Ukraine, và đưa cuộc xung đột này đến hồi kết trong hòa bình”, ông Hegseth nói.

“Hỏa lực, đó là những gì sắp đến”, ông Hegseth nói thêm.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết, hiện tại, các nước đồng minh đã cam kết khoảng 2 tỷ USD để mua vũ khí cho Ukraine, và ông mong chờ những cam kết tiếp theo.

Ông Putin: Nga luôn hành động vì lợi ích của người dân Syria

Hôm 15/10, trong cuộc gặp với Tổng thống lâm thời Syria, ông Ahmed al-Sharaa, tại Moscow, Tổng thống Nga Putin cho biết, Nga – Syria đã phát triển quan hệ ngoại giao trong nhiều thập kỷ và hoàn toàn thân thiện.

Ông Putin cũng nhấn mạnh, trong mối quan hệ với Damascus, Moscow luôn hướng tới lợi ích của người dân Syria.

“Nga chưa bao giờ đối xử với Syria dựa trên hoàn cảnh chính trị hay vì lợi ích riêng. Trong nhiều thập kỷ qua, chúng tôi luôn hành động vì lợi ích của người dân Syria”, ông Putin nói.

Về phần mình, ông al-Sharaa cho biết, Syria sẽ nỗ lực xây dựng lại mối quan hệ với Nga, tập trung vào sự ổn định trong nước và khu vực.

Tháng 12/2024, lực lượng do ông al-Sharaa lãnh đạo đã lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ông al-Assad đang cư trú ở Moscow.