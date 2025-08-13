Thế giới 24h: Kỳ vọng của Nga trước hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin

Hội nghị thượng đỉnh ở Alaska không chỉ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhận định (ảnh: Kyiv Post)

Cơ hội hàn gắn quan hệ Nga – Mỹ

Trả lời phỏng vấn của tờ Izvestia (Nga) hôm 12/8, ông Ryabkov cho biết, hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ không chỉ tập trung vào vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine, mà còn là cơ hội để hàn gắn quan hệ Nga – Mỹ, vốn “chạm đáy” dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực để bình thường hóa quan hệ song phương, từ đó cho phép các bên đạt tiến triển ở một số vấn đề”, ông Ryabkov nói, lưu ý rằng việc khôi phục đường bay giữa Nga và Mỹ có thể là một trong những chủ đề được thảo luận.

Theo RT, các tuyến đường bay chở khách trực tiếp giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ từ năm 2022, sau khi Washington áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Về khả năng Mỹ trả lại một số tài sản ngoại giao (của Nga) đang bị phong tỏa, ông Ryabkov cho biết “chưa có tiến triển rõ rệt nào”.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12/8, ông Ryabkov cũng đề cập tới Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco (Mỹ). Cơ sở này bị Washington ra lệnh đóng cửa từ tháng 9/2017.

Sau lễ nhậm chức của ông Trump vào tháng 1/2025, Nga đã bổ nhiệm ông Aleksandr Darchiev làm đại sứ mới tại Washington. Vào tháng 6, trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, ông Darchiev cam kết “làm mọi thứ để khôi phục quan hệ Nga – Mỹ”.

EU tuyên bố chung về Ukraine, một nước không ký

Hôm 12/8, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố nhằm ủng hộ Ukraine trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump với Tổng thống Nga Putin, được lên lịch vào ngày 15/8.

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban (ảnh: Getty)

Trong tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh rằng “biên giới không thể thay đổi bằng vũ lực”, và “con đường dẫn tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có Ukraine”.

Theo các nhà lãnh đạo EU, việc đàm phán chỉ có ý nghĩa “trong bối cảnh có lệnh ngừng bắn hoặc xuống thang căng thẳng”.

Ngoại trừ Hungary, tất cả các nhà lãnh đạo EU (khối có 27 nước thành viên) đều ký vào tuyên bố chung này.

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – cho rằng, tuyên bố chung của EU là không cần thiết.

“Tuyên bố này cố ý đặt điều kiện cho một cuộc họp mà các nhà lãnh đạo EU không được mời. Việc EU bị bỏ rơi đã đủ đáng buồn rồi. Điều duy nhất làm tình hình tệ hơn là chúng ta đang đưa chỉ thị từ ghế dự bị”, ông Orban nói.

Theo ông Orban, “hành động hợp lý duy nhất” là EU nên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Nga, như cách Mỹ đang làm.

Hậu xung đột với Israel, Iran bắt giữ 21.000 nghi phạm

Cảnh sát Iran đã bắt giữ 21.000 nghi phạm sau cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi tháng 6 với Israel, giới chức Tehran cho biết.

Theo Reuters, sau đòn không kích ngày 13/6 của Israel, cảnh sát Iran đã mở chiến dịch truy bắt “gián điệp” quy mô lớn, đồng thời tăng cường hiện diện trên đường phố để đảm bảo trật tự an ninh. Người dân Iran được yêu cầu báo cáo về bất kỳ ai mà họ nghi ngờ “hợp tác với Israel”.

“Trong chiến dịch kéo dài 12 ngày, số cuộc gọi từ công chúng đã tăng 41%, dẫn đến việc bắt giữ 21.000 nghi phạm”, ông Saeid Montazerolmahdi – phát ngôn viên cảnh sát Iran – nói hôm 12/8, không tiết lộ những người này bị cáo buộc về tội danh gì.

Theo ông Montazerolmahdi, trong chiến dịch truy quét tội phạm, lực lượng an ninh Iran cũng bắt giữ 2.774 người nhập cư bất hợp pháp và phát hiện “30 vụ việc an ninh đặc biệt” bằng cách kiểm tra điện thoại của họ.

“Ngoài ra, 261 nghi phạm làm gián điệp và 172 người bị cáo buộc quay phim trái phép cũng bị bắt giữ”, ông Montazerolmahdi nói thêm.

Ông Montazerolmahdi không tiết lộ có bao nhiêu người được thả sau các lệnh bắt giữ.

Theo Reuters, Iran đã trục xuất hàng nghìn người Afghanistan nhập cư trái phép sau cuộc xung đột với Israel.