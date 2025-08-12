Thế giới 24h: UAV dồn dập tập kích Nga

Một chiếc UAV màu xám bạc được quân đội Nga sử dụng (ảnh: Vitaly Timkiv/Russia News Agency/Getty Images)

Nga: 3 người thiệt mạng do cuộc tập kích của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga thông báo, từ đêm 10/8 đến sáng ngày 11/8, quân đội nước này đã bắn hạ 59 UAV do Ukraine phóng. Thị trưởng Moscow – ông Sergei Sobyanin – cho biết, có ít nhất 9 UAV bị bắn hạ khi nhắm mục tiêu vào thủ đô Nga.

Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsiya) hôm 11/8 cũng ra lệnh tạm dừng hoạt động các sân bay ở 5 khu vực: Penza, Nizhny Novgorod, Kaluga, Volgograd và Saratov, vì lý do an toàn.

Theo ABC News, từ đầu tháng 8, quân đội Nga tuyên bố đã đánh chặn và bắn hạ tổng cộng 1.337 UAV của Ukraine. Trung bình mỗi ngày có khoảng 121 UAV bị đánh chặn/bắn hạ.

Trong tháng 7, tổng số UAV của Ukraine bị quân đội Nga triệt hạ là 3.008. Trung bình mỗi ngày có khoảng 97 UAV bị đánh chặn/bắn hạ.

Thống đốc tỉnh Tula (Nga) – ông Dmitry Milyaev – hôm 11/8 thông báo, 2 người thiệt mạng và 2 khác phải nhập viện ở tỉnh này sau một vụ UAV tập kích trong đêm 10/8. Tỉnh Tula giáp với tỉnh Moscow về phía nam.

Ông Gleb Nikitin – thống đốc tỉnh Nizhny Novgorod (Nga) – cho biết, ít nhất một người thiệt mạng và 2 người khác bị thương khi UAV nhắm vào một khu công nghiệp.

Hôm 11/8, một quan chức Ukraine (giấu tên) nói với Reuters rằng, ít nhất 4 UAV của nước này nhắm vào nhà máy Arzamas (thuộc tỉnh Nizhny Novgorod) nơi chuyên sản xuất linh kiện cho các tên lửa Kh-32 và Kh-101 của Nga.

NATO: Thượng đỉnh Nga - Mỹ là phép thử với ông Putin

Tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte – cho rằng, cuộc gặp ngày 15/8 sẽ là “phép thử” đối với Tổng thống Nga Putin về khả năng sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte (ảnh: Reuters)

“Ngày 15/8 sẽ rất quan trọng. Đây là phép thử đối với ông Putin về sự nghiêm túc trong nỗ lực chấm dứt cuộc chiến này”, ABC News hôm 11/8 dẫn lời ông Rutte.

“Vấn đề sẽ liên quan đến lãnh thổ. Tất nhiên, các đảm bảo an ninh cần được thảo luận. Nhưng yêu cầu tuyệt đối là phải thừa nhận rằng, Ukraine có thể tự quyết định tương lai của mình. Ukraine phải là một quốc gia có chủ quyền, có quyền tự quyết và không bị giới hạn về quy mô lực lượng quân sự. Và đối với NATO, cũng không có bất kỳ giới hạn nào đối với sự hiện diện của chúng tôi ở sườn phía đông”, ông Rutte nói.

Trả lời câu hỏi liệu ông Trump có thể quyết định điều gì đó “có lợi cho Nga” trong hội nghị thượng đỉnh sắp tới hay không, ông Rutte nói: “Không, tôi không nghĩ là có nguy cơ đó”.

“Tổng thống Trump hoàn toàn kiên quyết muốn chấm dứt cuộc chiến này, nhưng cũng phải duy trì sức ép tối đa đối với Nga”, ông Rutte nói thêm.

Israel ném bom, 4 nhà báo thiệt mạng

Đêm 10/8, một cuộc không kích của Israel đã làm rung chuyển Bệnh viện al-Shifa ở thành phố Gaza (thuộc Dải Gaza). Khi lực lượng cứu hộ tới hiện trường, họ phát hiện 5 nhân viên của Al Jazeera (báo Qatar), trong đó có 4 nhà báo, thiệt mạng.

Theo Al Jazeera, trong số những người thiệt mạng có Anas Al Sharif, 28 tuổi, một trong những nhà báo nổi tiếng nhất hoạt động ở Dải Gaza.

“Al Sharif là một trong những nhà báo dũng cảm nhất ở Dải Gaza”, Al Jazeera bình luận.

3 nhà báo khác thiệt mạng trong vụ ném bom là Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher và Mohammed Noufal.

Thủ tướng Qatar – ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani – và Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc đã chỉ trích Israel về vụ ném bom, khiến nhiều nhà báo thương vong.

“Đây là hành động vượt ngoài sức tưởng tượng”, ông Al-Thani nói.

Hôm 11/8, quân đội Israel cho biết, họ đã nhắm mục tiêu và triệt hạ Anas Al Sharif. Israel cáo buộc Al Sharif là thủ lĩnh một nhóm chiến binh Hamas và có liên quan đến các vụ phóng rocket vào lãnh thổ Israel.