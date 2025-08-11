Thế giới 24h: Ukraine chỉ trích gay gắt Thủ tướng nước thành viên NATO

Thủ tướng Slovakia Robert Fico – người đã nhiều lần phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine (ảnh: Reuters)

Ukraine: Phát biểu của ông Fico đi ngược lại tinh thần láng giềng

Phát biểu hôm 9/8, Thủ tướng Slovakia (quốc gia thành viên NATO) cho rằng, Ukraine sẽ phải chịu thiệt hại, bất kể kết quả hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin vào ngày 15/8 ra sao.

“Các bạn còn nhớ câu nói cổ của người châu Phi mà tôi thường nhắc tới không? Dù voi đánh nhau hay âu yếm nhau, cỏ luôn là bên chịu thiệt. Bất kể kết quả đàm phán ngày 15/8 ra sao, thì ‘cỏ’ – trong trường hợp này là Ukraine – sẽ là bên chịu thiệt hại”, ông Fico nói.

Trong thông cáo hôm 10/8, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng, ông Fico đang “sử dụng ngôn từ công khai xúc phạm Ukraine”.

“Chúng tôi cảnh báo việc sử dụng những lời lẽ thiếu thiện chí và cố gắng nâng cao uy tín chính trị của bản thân thông qua những phát ngôn như vậy. Đây là hành động phù phiếm, xúc phạm đến những người dân Ukraine”, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, phát biểu hôm 9/8 của ông Fico đã đi ngược lại tinh thần láng giềng, sự đoàn kết mà người dân Slovakia dành cho Ukraine.

Phát biểu của ông Fico được đưa ra trong bối cảnh giới chức Nga – Mỹ chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 giữa ông Trump và ông Putin. Tổng thống Ukraine Zelensky có nguy cơ bị gạt khỏi hội nghị này.

Thị trưởng Kiev lần thứ 2 kêu gọi nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Thị trưởng Kiev – ông Vitali Klitschko – thừa nhận khả năng Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ để giải quyết xung đột. Ông nói điều này trong cuộc phỏng vấn hôm 10/8 với Bild (báo Đức).

Thị trưởng Kiev – ông Vitali Klitschko (ảnh: NYT)

“Đây là một câu nói khiến nhiều người bị sốc. Nhưng nó cũng cho thấy áp lực đã lớn đến mức nào sau hơn 3 năm xung đột”, ông Klitschko nói.

“Nhiều người ở Kiev, ở Ukraine, đã mệt mỏi với cuộc chiến này. Đáng tiếc là chúng tôi đã phải trả giá quá đắt: Sinh mạng của các binh sĩ. Hàng trăm thành phố bị tàn phá. Một phần lớn lãnh thổ bị kiểm soát”, ông Klitschko nói.

Theo ông Klitschko, để giải quyết xung đột, Ukraine phải tìm kiếm một giải pháp ngoại giao và không loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Về khả năng tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Putin với Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Klitschko đánh giá “rất khó khăn” vì ông Zelensky vẫn giữ nguyên sắc lệnh cấm đàm phán (với Nga), còn ông Putin nghi ngờ về tính hợp pháp của nhiệm kỳ Tổng thống Ukraine.

“Chúng tôi cho rằng việc tổ chức cuộc gặp là rất khó khăn, nhưng vẫn hy vọng nó sẽ diễn ra”, ông Klitschko nói.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với BBC News ngày 25/4, ông Klitschko để ngỏ khả năng Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để chấm dứt xung đột.

Hàn Quốc: Lực lượng quân sự giảm 20% trong 6 năm

Lực lượng quân sự Hàn Quốc đã giảm 20% trong vòng 6 năm qua và hiện còn khoảng 450.000 quân nhân, Reuters hôm 10/8 đưa tin, dẫn báo cáo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Theo Reuters, quy mô quân đội Hàn Quốc đã suy giảm kể từ đầu những năm 2000 – thời điểm Hàn Quốc có khoảng 690.000 binh sĩ. Tốc độ suy giảm tăng nhanh từ cuối những năm 2010 và đến năm 2019, lực lượng quân sự Hàn Quốc còn khoảng 563.000 người.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, sự suy giảm đáng kể về số lượng nam giới tham gia nghĩa vụ quân sự đang gây ra khó khăn và tình trạng thiếu hụt binh sĩ.

Giai đoạn năm 2019 – 2025, số lượng nam giới Hàn Quốc (ở độ tuổi 20) đã giảm 30% xuống còn 230.000 người. Đây là độ tuổi mà hầu hết nam giới Hàn Quốc phải nhập ngũ, theo nghĩa vụ quân sự kéo dài 18 tháng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội còn thiếu khoảng 50.000 nhân sự so với số lượng cần thiết để duy trì khả năng sẵn sàng phòng thủ, trong đó, khoảng 21.000 người thuộc cấp hạ sĩ quan.

Dữ liệu của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy, vào năm 2022, Triều Tiên duy trì quân đội thường trực 1,2 triệu người.