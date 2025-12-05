Nhà vô địch Ukraine gây tranh cãi khi nhận quốc tịch Nga

Sofiya Lyskun tham gia giải vô địch lặn thế giới năm 2024. Ảnh: Getty Images.

Lyskun, chủ nhân bốn danh hiệu châu Âu và hai lần dự Olympic, nói cô nhiều lần bị khiển trách vì vẫn giữ liên lạc với huấn luyện viên đầu tiên của mình, người đã chuyển đến Moscow sau khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022.

Vận động viên 23 tuổi, quê ở vùng Lugansk, cho rằng nền thể thao Ukraine luôn tuyên bố “đứng ngoài chính trị”, nhưng “vận động viên lại là những người cảm nhận sức ép đầu tiên”. Cô cho biết mình chịu sức ép buộc phải cắt đứt mọi liên hệ với nước Nga.

Cô cũng nói bản thân “từ lâu không hài lòng” với quá trình huấn luyện trong nước, cảm thấy “những yêu cầu chuyên môn không được đáp ứng”.

Quyết định của Lyskun dẫn đến những tranh cãi ở Ukraine. Người đứng đầu Ủy ban Olympic Ukraine Vadim Guttsait gọi quyết định của cô là “phản bội”.

Lyskun cho biết cô đã chính thức nhận quốc tịch Nga và dự định thi đấu cho Nga ở các giải quốc tế sau khi tham gia một số giải trong nước.

Liên đoàn Thể thao Dưới nước Thế giới thông báo từ năm sau, các vận động viên Nga và Belarus có thể trở lại đấu trường quốc tế nhưng phải thi đấu dưới lá cờ trung lập.

Tuần trước, Liên đoàn Judo Quốc tế trở thành tổ chức thể thao Olympic đầu tiên khôi phục quyền thi đấu dưới quốc kỳ Nga “kèm quốc ca và huy hiệu”, bắt đầu từ giải Abu Dhabi Grand Slam 2025.