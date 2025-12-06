Ôtô lao vào nhóm thanh niên uống nước ven đường, hai người chết
Đồng Tháp - Xe khách đang chạy trên quốc lộ 80 bất ngờ đổi hướng, tông nhóm thanh niên ngồi uống nước ven đường khiến hai người chết, nạn nhân còn lại bị thương nặng.
Khoảng 20h30 tối 5/12, xe khách của hãng Út Thơ chạy tuyến Hà Tiên - Long Hải, chở 17 khách, do tài xế Nguyễn Tấn Mảnh, 50 tuổi, cầm lái hướng Lấp Vò đi Sa Đéc. Khi đến ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, ôtô bất ngờ đánh lái sang trái, lao vào nhóm ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề.
Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng
Cú tông mạnh khiến Huỳnh Trung Tấn, 19 tuổi, và Nguyễn Huỳnh Kha, 17 tuổi, tử vong; Đoàn Tấn Tài, 18 tuổi, bị thương nặng.
Theo cơ quan chức năng, sau tai nạn tài xế Mảnh đã đến công an xã gần hiện trường đầu thú. Kiểm tra nhanh cho thấy ông không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tối 5/12. Ảnh: Minh Bằng
Công an xã Lấp Vò và CSGT Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường trong đêm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
