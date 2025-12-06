Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Ôtô lao vào nhóm thanh niên uống nước ven đường, hai người chết

Sự kiện: An toàn giao thông
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đồng Tháp - Xe khách đang chạy trên quốc lộ 80 bất ngờ đổi hướng, tông nhóm thanh niên ngồi uống nước ven đường khiến hai người chết, nạn nhân còn lại bị thương nặng.

Khoảng 20h30 tối 5/12, xe khách của hãng Út Thơ chạy tuyến Hà Tiên - Long Hải, chở 17 khách, do tài xế Nguyễn Tấn Mảnh, 50 tuổi, cầm lái hướng Lấp Vò đi Sa Đéc. Khi đến ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, ôtô bất ngờ đánh lái sang trái, lao vào nhóm ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Minh Bằng

Cú tông mạnh khiến Huỳnh Trung Tấn, 19 tuổi, và Nguyễn Huỳnh Kha, 17 tuổi, tử vong; Đoàn Tấn Tài, 18 tuổi, bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, sau tai nạn tài xế Mảnh đã đến công an xã gần hiện trường đầu thú. Kiểm tra nhanh cho thấy ông không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tối 5/12. Ảnh: Minh Bằng

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường tối 5/12. Ảnh: Minh Bằng

Công an xã Lấp Vò và CSGT Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường trong đêm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ôtô lao vào cửa hàng điện thoại
Ôtô lao vào cửa hàng điện thoại

Đồng Nai - Nữ tài xế lái ôtô 4 chỗ lao lên vỉa hè, tông nhiều xe máy rồi đâm thẳng vào cửa hàng điện thoại, sáng 31/8.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 09:25 AM (GMT+7)
Tin liên quan
An toàn giao thông Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN