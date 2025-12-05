Điểm nóng xung đột ngày 5-12: Nhiều nước châu Âu ra tay hỗ trợ Ukraine

Tờ Bild đưa tin công ty Fire Point của Ukraine sẽ xây dựng một nhà máy quốc phòng tại thị trấn Vojens thuộc miền Nam Đan Mạch. Cơ sở mới sẽ đặt gần Căn cứ Không quân Skrydstrup, phần nào hỗ trợ thêm năng lực hậu cần cho nhà máy.

Nhà máy sẽ chuyên sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn cho mục đích quân sự, một thành phần quan trọng cho một số hệ thống tên lửa của Ukraine.

Thị trưởng Mads Skau, Bộ trưởng Kinh tế Đan Mạch Morten Bødskov và Giám đốc chi nhánh Fire Point tại Đan Mạch Viacheslav Bondarchuk đã tham dự lễ khởi công hồi đầu tháng 12. Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2026, sau khi hoàn tất các thủ tục xây dựng và chứng nhận.

Bộ trưởng Kinh tế Đan Mạch Morten Bodskov (giữa), Thị trưởng Mads Skau (trái) và Giám đốc Fire Point Đan Mạch Viacheslav Bondarchuk (phải) trong lễ khởi công nhà máy Ảnh: Bild

Quyết định này là kết quả từ những thỏa thuận song phương về tổ chức sản xuất quốc phòng của Ukraine tại châu Âu được ký kết trong năm 2025. Gần đây, Đan Mạch cũng phân bổ ngân sách cho Ukraine sản xuất vũ khí và mua vũ khí từ Mỹ.

Ngoài ra, ngày 3-12, chính phủ Ireland công bố khoản viện trợ 100 triệu euro cho Ukraine nhân chuyến thăm chính thức đầu tiên của tổng thống Ukraine tới Ireland. Khoản tài trợ bổ sung này nâng tổng số viện trợ quân sự phi sát thương của Ireland cho Ukraine trong năm 2025 lên 200 triệu euro.

Khoản tài trợ này thuộc một phần thỏa thuận quan hệ đối tác song phương mới được Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ireland Micheal Martin ký kết ngày 3-12, dựa trên thỏa thuận ký tại Kiev năm 2024.

Lộ trình 2030 về Quan hệ Đối tác Ukraine - Ireland nêu rõ các cam kết trước mắt của Ireland với Ukraine, gồm 25 triệu euro khôi phục và bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine và kế hoạch hỗ trợ lộ trình gia nhập EU cho Ukraine.

Ông Zelensky cho biết Ukraine rất biết ơn sự hào phóng của Ireland. "Ukraine coi trọng tình hữu nghị với Ireland và cam kết tăng cường hợp tác để theo đuổi một nền hòa bình công bằng và lâu dài", ông nói.

Ông Zelensky cũng gặp người đồng cấp Ireland Catherine Connolly, trong đó hai bên thảo luận về triển vọng hòa bình ở Ukraine, vai trò đóng góp của Ireland và cống hiến của cộng đồng Ukraine tại Ireland.

Cùng ngày, tổng thống Ukraine cũng có bài phát biểu trước Quốc hội Ireland, trong đó ông kêu gọi Ireland tiếp tục ủng hộ đất nước mình, đồng thời "đừng bao giờ mất niềm tin vào Ukraine".