Thế giới 24h: UAV tập kích, đâm trúng tòa nhà cao 145 mét ở Chechnya

Tòa nhà cao tầng ở Chechnya bị UAV đâm trúng (ảnh: Telegram)

UAV đâm trúng trung tâm thương mại ở Grozny

Hôm 5/12, một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã đâm vào tòa nhà cao 145 mét ở Grozny, thủ phủ Chechnya (thuộc Liên bang Nga), gây ra hỏa hoạn.

Hình ảnh do RT đăng tải cho thấy, tòa nhà chọc trời bị hư hại đáng kể. Vụ va chạm xảy ra ở khoảng tầng 28, phá hỏng nhiều cửa sổ.

Giới chức Chechnya chưa bình luận về vụ việc. Tuy nhiên, RT dẫn nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật Nga cho hay, vụ tập kích do một UAV của Ukraine thực hiện.

Theo Kyiv Post, tòa nhà bị tập kích nằm cạnh trụ sở FSB ở Chechnya. Đây có thể là mục tiêu ban đầu của UAV, trước khi nó bị chuyển hướng, dường như là do hệ thống tác chiến điện tử của Nga.

Dữ liệu được công bố công khai cho thấy, tòa nhà là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan, tổ chức ở Chechnya và chỉ cách dinh thự của ông Ramzan Kadyrov – lãnh đạo Chechnya – chưa đầy 1 km.

Trước đó, cùng ngày 5/12, Cơ quan quản lý hàng không Nga (Rosaviatsia) đã ra lệnh hạn chế hoạt động ở các sân bay Grozny, Vladikavkaz, Magas và Mineralnye Vody do mối đe dọa từ UAV.

Congo: Giao tranh bùng nổ một ngày sau lễ ký thỏa thuận hòa bình của ông Trump

Giao tranh nổ ra ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 5/12, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón các nhà lãnh đạo Congo và Rwanda tại Nhà Trắng để ký thỏa thuận mới nhằm chấm dứt xung đột, hợp tác đầu tư.

Từ trái qua phải: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Rwanda Paul Kagame và Tổng thống Congo Felix Tshisekedi trong lễ ký thỏa thuận hôm 4/12 (ảnh: Reuters)

Hôm 4/12, Tổng thống Congo Felix Tshisekedi và Tổng thống Rwanda Paul Kagame đã khẳng định cam kết đối với thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian hồi tháng 6, nhằm chấm dứt xung đột ở miền đông Congo.

“Chúng ta đã giải quyết một cuộc chiến kéo dài hàng thập kỷ”, ông Trump nói với ông Tshisekedi và ông Kagame.

Tuy nhiên, trên thực địa, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn.

AFC/M23, nhóm phiến quân do Rwanda hậu thuẫn, hôm 5/12 tuyên bố, quân đội Congo đang tấn công với quy mô lớn. AFC/M23 đang kiểm soát 2 thành phố ở Congo và không bị ràng buộc bởi thỏa thuận hòa bình.

“Nhiều ngôi nhà đã bị phá hủy và có phụ nữ, trẻ em thiệt mạng”, Lawrence Kanyuka, người phát ngôn của AFC/M23, nói.

Quân đội Congo cho hay, giao tranh vẫn tiếp diễn và lực lượng Rwanda đang ném bom để hỗ trợ AFC/M23.

Phó Tổng thống Mỹ tiết lộ điều đáng thất vọng nhất kể từ khi nhậm chức

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, việc chưa đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine là nỗi thất vọng lớn nhất đối với ông kể từ khi nhậm chức (1/2025).

“Nhìn xem, vấn đề Nga – Ukraine luôn là nguồn cơn gây thất vọng dai dẳng. Tôi nghĩ vậy. Cho toàn thể Nhà Trắng”, ông Vance nói hôm 5/12, trong cuộc phỏng vấn của NBC News.

“Ban đầu, chúng tôi thực sự tin, và các bạn cũng nghe Tổng thống Trump nói cả triệu lần rồi, rằng đó là cuộc chiến dễ giải quyết nhất”, ông Vance nói, lưu ý rằng quan điểm của Nhà Trắng giờ đã thay đổi.

Tuy nhiên, Phó Tổng thống Mỹ cho biết, ông vẫn lạc quan về một thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

“Tôi nghĩ là vẫn còn hy vọng. Hy vọng sẽ có tin tốt trong vài tuần tới về vấn đề này”, ông Vance nói.