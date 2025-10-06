Thế giới 24h: Nga tập kích khắp 9 tỉnh, Ukraine thiệt hại nặng

Hỏa hoạn ở khu công nghiệp tại Lviv, Ukraine hôm 5/10 (ảnh: Pravda)

Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong đòn tập kích mới

Hôm 5/10, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, quân đội Nga phóng khoảng 550 UAV và tên lửa vào 9 khu vực ở nước này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Các khu vực chịu ảnh hưởng bao gồm Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa và Kirovohrad, ông Zelensky cho hay.

Không quân Ukraine hôm 5/10 tuyên bố, quân đội Nga phóng 496 UAV và 53 tên lửa. Trong đó, phòng không Ukraine đã bắn hạ 439 UAV, 39 tên lửa. Một số tên lửa không tới được mục tiêu.

Không quân Ukraine cho hay, 8 tên lửa và 57 UAV lọt lưới phòng không đã đánh trúng 20 địa điểm.

“Một lệnh ngừng bắn trên không là hoàn toàn khả thi, và nó có thể mở đường cho giải pháp ngoại giao thực sự. Mỹ và châu Âu phải hành động để buộc Nga dừng lại”, ông Zelensky kêu gọi.

Ở thành phố Lviv (phía tây Ukraine), ít nhất 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong đòn tập kích dữ dội nhất của Nga nhằm vào khu vực này kể từ tháng 2/2022, Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho hay.

Thị trưởng Lviv, ông Andriy Sadovyi, cho biết, thành phố này đã “trải qua một đêm cực kỳ khó khăn”. Vụ tập kích của quân đội Nga khiến khu công nghiệp Sparrow Capital ở Lviv hư hại nghiêm trọng.

Hôm 5/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiến hành vụ tấn công quy mô lớn bằng UAV, tên lửa nhằm vào cơ sở sản xuất vũ khí và hạ tầng năng lượng Ukraine.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal được sử dụng trong vụ tấn công, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Biểu tình ở Gruzia, Thủ tướng cảnh báo EU

Thủ tướng Gruzia – ông Irakli Kobakhidze – hôm 5/10 tuyên bố, một số người biểu tình đã cố gắng xông vào dinh tổng thống nhằm lật đổ chính phủ, trong khi Liên minh châu Âu (EU) cố gắng can thiệp tình hình chính trị Gruzia.

Biểu tình lớn trong đêm ở Gruzia (ảnh: Guardian)

Hơn 7.000 người đã tham gia cuộc biểu tình do phe đối lập tổ chức tối 4/10 ở Tbilisi (thủ đô Gruzia) nhằm “lật đổ trật tự và hiến pháp”, ông Kobakhidze cho biết.

Ông Kobakhidze nhấn mạnh, Đại sứ EU tại Gruzia – ông Pawel Herczynski – phải “chịu trách nhiệm đặc biệt” khi ủng hộ cuộc biểu tình.

“Ông Herczynski cần lên tiếng, tránh xa và lên án nghiêm khắc mọi việc đang diễn ra trên đường phố Tbilisi”, ông Kobakhidze nói.

Thủ tướng Gruzia cũng cảnh báo, không ai có thể “trốn tránh trách nhiệm” về cuộc biểu tình.

EU chưa bình luận về những tuyên bố của ông Kobakhidze.

Bộ Lao động, Y tế và Xã hội Gruzia hôm 5/10 cho biết, 21 nhân viên an ninh và 6 người biểu tình đã bị thương do đụng độ.

Mưa lũ ở Nepal, ít nhất 47 người thiệt mạng

Giới chức Nepal hôm 5/10 cho biết, mưa lớn kéo dài đã gây ra lở đất, lũ quét, gián đoạn giao thông, cầu bị cuốn trôi và ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ 4/10.

Ông Kalidas Dhauboji – phát ngôn viên Lực lượng Cảnh sát Nepal – cho biết, 35 người đã thiệt mạng trong một vụ lở đất ở huyện Ilam, giáp biên giới với Ấn Độ.

Ở các khu vực khác thuộc Nepal, 9 người mất tích do bị lũ cuốn trôi và 3 người khác thiệt mạng do sét đánh, ông Dhauboji cho biết.

Theo ABC News, chính phủ Nepal đã ban hành cảnh báo mưa lớn ở khu vực miền đông và miền trung nước này từ ngày 4/10 đến 6/10, đồng thời đóng cửa các tuyến đường cao tốc chính.

Tất cả chuyến bay nội địa ở Nepal đã bị hủy bỏ vào ngày 4/10 do mưa lớn và tầm nhìn kém. Một số chuyến bay được mở lại vào ngày 5/10.

Những trận mưa lớn cuối tuần xảy ra vào mùa gió mùa, thường bắt đầu từ tháng 6 đến cuối tháng 9, ở Nepal. Năm ngoái, lũ lụt và lở đất khiến 224 người thiệt mạng và 158 người bị thương ở Nepal.