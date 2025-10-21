Quốc hội Mỹ "hoãn" dự luật trừng phạt Nga

Politico hôm nay (21/10, giờ Hà Nội) dẫn lời thượng nghị sĩ John Thune, lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ, xác nhận cơ quan này sẽ tạm hoãn xem xét dự luật về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Nga và các đối tác năng lượng của Moscow.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. Ảnh: USCP

"Dự luật trừng phạt là một công cụ trong 'kho vũ khí' của Tổng thống (Donald Trump), mà thông qua đó, ông có thể sử dụng để buộc Nga ngồi vào bàn đàm phán. Ít nhất là hiện tại, chúng tôi sẽ nhấn nút tạm dừng dự luật này", ông Thune nói thêm.

Theo thượng nghị sĩ Thune, việc xem xét dự luật có thể sẽ được nối lại sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest (Hungary). Hai nước hiện đang tích cực sắp xếp cuộc gặp này, nhưng chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Dự luật về các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Nga lần đầu được đề cập hồi tháng 4/2025 bởi thượng nghị sĩ Lindsey Graham, trong đó, ông Graham đề xuất áp đặt mức thuế 500% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ từ các quốc gia mua tài nguyên năng lượng và uranium của Nga.

Hãng tin Bloomberg cho hay, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang chờ đợi quyết định của Tổng thống Trump về dự luật. Tờ này tiết lộ, ông Trump sẽ chỉ ủng hộ việc thông qua dự luật này nếu trong đó có nội dung quy định Tổng thống Mỹ có thẩm quyền tự mình dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Trước đó, Tổng thống Trump từng khẳng định các biện pháp trừng phạt chống Nga đã gây thiệt hại nhiều tỷ USD cho Mỹ. Ông tuyên bố chưa muốn áp đặt các lệnh trừng phạt mới để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.