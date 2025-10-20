Nga dội bom dữ dội nhất kể từ đầu xung đột ở Ukraine: Dấu ấn phi đội Su-34

Nga đang đẩy mạnh sử dụng chiến đấu cơ Su-34 trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Military Watch.

Theo tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong tuần qua, Nga đã tập kích trên khắp Ukraine với 3.270 máy bay không người lái (UAV), 50 tên lửa và 1.370 quả bom dẫn đường.

Riêng trong ngày 17/10, không quân Nga ném số lượng bom dẫn đường lớn nhất trong ngày kể từ đầu xung đột, với 268 quả, theo thống kê của Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Trụ cột của không quân Nga

Theo tạp chí Military Watch, chiến đấu cơ Su-34 của Nga đóng vai trò chính trong các đợt dội bom chủ yếu nằm ngoài phạm vi hoạt động của các hệ thống phòng không Ukraine. Các phi đội Su-34 được xem là “trụ cột” của không quân Nga kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022.

Su-34 là phiên bản nâng cấp sâu của chiến đấu cơ Su-27, lớn hơn khoảng 50%, có tầm bay xa hơn và khả năng mang số lượng vũ khí lớn nhất thế giới trong nhóm máy bay chiến đấu đa nhiệm.

Chiến đấu cơ Su-34 trong một đợt rải bom. Ảnh: Military Watch.

Su-34 có diện tích phản xạ radar nhỏ, tương đương tên lửa hành trình, được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, và khả năng cơ động cao như một tiêm kích thực thụ. Những yếu tố đó giúp Su-34 duy trì khả năng sống sót cao dù phải hoạt động với cường độ cao trên tiền tuyến.

Một lý do khác giúp Nga sử dụng hàng loạt chiến đấu cơ Su-34 trong xung đột là nhờ năng lực sản xuất mẫu máy bay này đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu năm 2022, ước tính khoảng 30 chiếc mỗi năm. Su-34 cũng được Nga sản xuất với quy mô lớn hơn bất cứ dòng máy bay nào khác thời hậu Liên Xô.

Nhiều binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến thừa nhận, các đợt ném bom lượn dẫn đường từ Su-34 đã tạo ra “sức tàn phá khủng khiếp”.

“Những quả bom chứa tới 500 kg thuốc nổ có thể thổi tung cả hầm ngầm. Mỗi khi chúng rơi xuống, giống như cánh cổng địa ngục mở ra”, một binh sĩ Ukraine nói, cho biết chiến đấu cơ Nga thường ném 2 quả bom lượn mỗi đợt tấn công ở một vị trí, lặp lại như vậy liên tục với tần suất 8 quả/giờ.

Phòng không Ukraine kiệt quệ

Phi đội Su-34 ném bom dẫn đường chính xác. Ảnh: Military Watch.

Khi hệ thống phòng không của Ukraine suy yếu, Su-34 ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc yểm trợ hỏa lực trên toàn chiến tuyến, theo Military Watch.

Quan chức không quân Ukraine, đại tá Yuri Ignat, từng nói: “Những quả bom này có thể bay tới 70 km hoặc xa hơn và tấn công vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Chúng tôi không thể đánh chặn loại bom lượn. Phòng không không có đủ khả năng chống lại bom, nên chúng tôi chỉ có thể cố gắng bắn hạ những chiếc Su-34 mang theo chúng”.

Ông Ignat cho biết thêm, loại bom dẫn đường FAB-500 mới của Nga giống như phiên bản JDAM của phương Tây. “Nga gắn thêm cánh và bộ điều khiển, biến bom thông thường thành bom lượn dẫn đường”, ông nói.

Nhìn chung, việc Nga đẩy mạnh sản xuất Su-34, kết hợp sử dụng với bom lượn dẫn đường cỡ lớn, đang tạo ra áp lực ngày càng lớn lên hệ thống phòng thủ của Ukraine.