Không khí lạnh liên tiếp bổ sung khiến bão Fengshen giảm cường độ nhanh

Bão Fengshen di chuyển chậm lại và lệch xuống phía Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 10 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 112,4 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/h.

Bão số 12 cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc.

Lúc 10 giờ ngày 22/10, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10–15km/h, tâm bão ở vị trí 16,6 độ Vĩ Bắc – 109,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây quần đảo Hoàng Sa, cách TP Đà Nẵng khoảng 190km về phía Đông Đông Bắc. Bão suy yếu dần, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: áp dụng cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Đến 10 giờ ngày 23/10, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 10–15km/h, tâm bão ở vị trí 15,4 độ Vĩ Bắc – 107,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Lào. Bão có khả năng suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục tan thành một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3: áp dụng cho vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm quần đảo Lý Sơn và đảo Cù Lao Chàm).

Do khối không khí lạnh xâm nhập sâu vào tâm bão, Fengshen giảm cường độ nhanh. Đến 7h ngày 23/10, bão vào đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp. Như vậy so với dự báo trước đó, Fengshen khả năng vào đất liền rồi mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cấp độ bão vào bờ khoảng cấp 8, sức gió tối đa 75 km/h.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến ở: Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 500mm; khu vực Nam Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng phổ biến 500-700mm, cục bộ có nơi trên 900mm. Cảnh báo mưa có cường suất lớn (>200mm/3giờ).

Mưa lớn trên khu vực Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10/2025. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị. Các địa phương cần lưu ý vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi trước, trong và sau bão, sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt: cấp 3.

Không khí lạnh bao phủ, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, sáng 21/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Tại trạm Bạch Long Vỹ ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo, trong ngày và đêm 21/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng, Thanh Hóa là 19 – 22 độ C; khu vực trung du, vùng núi là 17 – 19 độ C; Vùng núi cao dưới 16 độ C. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ 19 – 22 độ C.

Dự báo, ngày và đêm 21/10 khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19 – 22 độ C, vùng núi và trung du 17 – 19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C. Nhiệt độ trung bình 23 – 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C.

Bắc Bộ và Thanh Hóa lạnh về đêm và sáng do không khí lạnh liên tiếp bổ sung.

Ngày và đêm 22/10 khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 19 – 21 độ C, vùng núi và trung du 17 – 19 độ C, vùng núi cao dưới 16 độ C. Nhiệt độ trung bình 22 – 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Các chuyên gia cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 22/10, có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng ở khu vực này.

Cùng với đó, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể gây thiệt hại nông nghiệp, đổ gãy cây cối, hư hại nhà cửa, ảnh hưởng giao thông và hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có nguy cơ ngập úng vùng trũng, thấp; lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại khu đô thị, khu công nghiệp. Gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Đặc biệt, thời tiết lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Fengshen là cơn bão thứ 12 xuất hiện trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó 11 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới đã xuất hiện ở vùng biển này, trong đó các cơn Wutip, Wipha, Kajiki, Nongfa, Ragasa, Bualoi, Matmo ảnh hưởng trực tiếp hoặc gây mưa lũ lớn cho miền Bắc và Trung.