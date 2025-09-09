Điện Kremlin nêu lập trường của Nga nếu Mỹ và phương Tây áp thêm trừng phạt khắc nghiệt

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters.

“Không có lệnh trừng phạt nào có thể khiến Nga thay đổi quan điểm nhất quán mà Tổng thống của chúng tôi đã nhiều lần nêu rõ”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 8/9.

Tuyên bố này được đưa ra khi Liên minh châu Âu chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19, tập trung vào lĩnh vực ngân hàng và năng lượng của Nga, theo Bloomberg. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang chuẩn bị cho “giai đoạn hai” của các biện pháp trừng phạt Nga.

Chủ tịch Hội đồng EU Antonio Costa cho biết các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu đang được phối hợp chặt chẽ với Mỹ.

Ông Peskov nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt “hoàn toàn vô dụng trong việc gây sức ép với Nga”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây đề cập việc nền kinh tế Nga phát triển nhanh hơn các quốc gia thuộc nhóm G7. Bất chấp những dự đoán của phương Tây về sự sụp đổ, nền kinh tế Nga thực tế vẫn trụ vững.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tạo ảnh hưởng nhất định đến kinh tế Nga như hạn chế thương mại với đối tác quốc tế, làm suy yếu khả năng bán dầu để duy trì nguồn lực quân sự. Nga hiện đối mặt với lạm phát cao, tăng trưởng chậm lại và lãi suất ở mức cao, theo tờ Kyiv Indepdendent của Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo ở Trung Quốc vào tuần trước, ông Putin khẳng định Nga muốn giải quyết xung đột ở Ukraine thông qua con đường ngoại giao. Nhưng nếu các nỗ lực ngoại giao không đạt được thì Moscow vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu thông qua quân sự.