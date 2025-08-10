Ukraine áp lệnh trừng phạt Nga

Ông Zelensky ký thêm các sắc lệnh trừng phạt, nhằm vào ngành năng lượng Nga (ảnh: Reuters)

Hôm 9/8, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký 2 sắc lệnh, áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với 18 cá nhân và 17 tổ chức có liên quan đến ngành năng lượng Nga.

Theo Kyiv Independent, các lệnh trừng phạt mới nhắm vào những cá nhân có liên quan đến việc tích hợp Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia) vào lưới điện Nga, và tham gia nỗ lực kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (thị trấn Pripyat, tỉnh Kiev).

Quân đội Nga hiện vẫn kiểm soát Nhà máy điện Zaporizhia. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn bậc nhất châu Âu.

Những lệnh trừng phạt khác của Ukraine nhằm vào các công ty con của Nga ở Thụy Sĩ, Síp, Hà Lan và Phần Lan. Các công ty này được cho là có liên quan đến việc xuất khẩu uranium đã làm giàu của Nga ra nước ngoài. Lệnh trừng phạt mới cũng áp dụng đối với Tập đoàn năng lượng Rosatom (Nga) và nhiều công ty con thuộc Gazpromneft (công ty sản xuất dầu mỏ của Tập đoàn Gazprom, Nga) ở Trung Á, Liên minh châu Âu (EU).

Một số công ty ở nước ngoài được cho là “hỗ trợ hạm đội bóng tối” của Nga, giúp Nga bán dầu cao hơn mức giá trần (do phương Tây áp đặt) và cung cấp thiết bị lưỡng dụng cho Nga cũng nằm trong danh sách trừng phạt mới.

Vladislav Vlasiuk – cố vấn của Tổng thống Ukraine về chính sách trừng phạt – cho biết, các lệnh trừng phạt mới “đồng bộ 100%” với những biện pháp mà Mỹ áp dụng.

“Chúng tôi cho rằng, việc đồng bộ hóa các lệnh trừng phạt giữa Ukraine với các đối tác then chốt là điều cần thiết để duy trì hiệu quả. Ukraine hiện đã hoàn toàn – 100% – đồng bộ với các lệnh trừng phạt mà Mỹ ban hành từ đầu năm 2025, đặc biệt là các biện pháp được đưa ra vào ngày 10/1 và 15/1”, ông Vlasiuk nói.

Theo Kyiv Independent, ngày 10/1 và 15/1/2025, Mỹ và Anh đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt cứng rắn, nhằm vào ngành công nghiệp dầu mỏ và gần 200 tàu chở dầu của Nga.

Các lệnh trừng phạt này được áp đặt dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden. Sau lễ nhậm chức ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào nhằm vào Nga.

Hôm 8/8, ông Trump cho biết, cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 sắp tới, tại bang Alaska (Mỹ).

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, Tổng thống Trump cho rằng, nếu không có các hành động của chính quyền ông, cuộc xung đột ở Ukraine “đã có thể dẫn tới Thế chiến”.

“Chúng tôi đã giúp giảm căng thẳng rất nhiều. Khi mới nhậm chức, tôi đã nghĩ: ‘Ồ, chuyện này thực sự khá tệ’. Nhưng bây giờ, câu hỏi duy nhất là: ‘Khi nào nó sẽ được giải quyết?’. Và tôi nghĩ rằng điều đó sẽ đến rất sớm”, ông Trump nói.

Trong bài phát biểu, ông Trump gọi cuộc xung đột ở Ukraine là “cuộc chiến của ông Biden” và cho rằng, nếu tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm, Mỹ có thể “thiệt hại 350 tỷ USD”.