Báo Anh: Ông Trump nổi giận với ông Zelensky, ném bản đồ, cảnh báo Ukraine đối mặt hủy diệt

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang gây sức ép buộc Ukraine chấm dứt xung đột với Nga. Ảnh: Financial Times.

Cuộc gặp cho thấy rõ sự khác biệt giữa quan điểm của Washington và Kiev: trong khi ông Trump tỏ ra sẵn sàng xem xét các đề xuất từ Moscow, Ukraine vẫn kiên quyết giữ lập trường không nhượng bộ lãnh thổ, FT cho biết.

Theo các nguồn tin am hiểu nội dung cuộc gặp, không khí trong phòng nhiều lần trở nên căng thẳng, thậm chí bùng nổ thành những cuộc cãi vã. Ông Trump được cho là đã lớn tiếng, chỉ trích ông Zelensky và có lúc ném những bản đồ thể hiện tiền tuyến ở Ukraine.

Ông Trump được cho là đã yêu cầu Kiev nhượng lại phần còn lại của vùng Donbass cho Nga, giống với luận điểm mà ông Putin đã nói với ông chủ Nhà Trắng trong cuộc điện đàm trước đó một ngày.

Nguồn tin của tờ FT mô tả bầu không khí căng thẳng giống như cuộc gặp ở Nhà Trắng giữa ông Trump và ông Zelensky vào tháng 2/2025.

Ông Trump cũng nhấn mạnh trong cuộc gặp với ông Zelensky, rằng xung đột Nga – Ukraine không phải là chiến tranh mà là “chiến dịch quân sự đặc biệt”. Ông Trump cảnh báo Ukraine nên đạt thỏa thuận hòa bình bây giờ hoặc đối mặt với sự hủy diệt. “Nếu Nga muốn leo thang, Ukraine có thể bị hủy diệt hoàn toàn”, ông Trump nói, theo FT.

Ông Trump ném bản đồ thể hiện tiền tuyến được cho là vì cảm thấy “phát mệt” khi giới tuyến liên tục thay đổi. “Những đường ranh giới tiền tuyến màu đỏ này, tôi còn chẳng biết nó ở đâu”, ông Trump nói, theo FT.

Ông Trump cũng cho rằng nền kinh tế Nga “đang rất tốt”, dù trước đó ông từng đề cập Nga gặp khó khăn do Ukraine đẩy mạnh tập kích hạ tầng năng lượng.

Bình luận về cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky, giới chức châu Âu nói ông Zelensky đã khéo léo hướng cuộc trao đổi theo hướng ông Trump nêu ý tưởng “đóng băng” tiền tuyến, song cuộc gặp cũng cho thấy sự khó lường trong lập trường của Tổng thống Mỹ đối với vấn đề Ukraine.

Phái đoàn của ông Zelensky đến Nhà Trắng với mục tiêu đề nghị Washington cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk, nhưng ông Trump đã thẳng thừng từ chối.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình hôm 19/10, Tổng thống Mỹ nói ông tin rằng Nga sẽ giữ lại “một phần lãnh thổ nhất định”, đồng thời cho rằng Nga đã “giành thắng lợi về lãnh thổ” ở Ukraine.

Theo Financial Times, việc ông Trump có quan điểm trùng khớp với ông Putin được cho là đã khiến nhiều quan chức châu Âu thất vọng, làm dấy lên nghi ngờ Mỹ sẽ không tăng cường hỗ trợ cho Kiev như các đồng minh mong đợi.