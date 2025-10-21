Nhà Trắng phá dỡ một phần Cánh Đông xây phòng khiêu vũ

Các đội thi công đã bắt đầu quá trình phá dỡ một phần Cánh Đông của Nhà Trắng vào ngày 20-10 để bắt đầu xây dựng phòng khiêu vũ theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump, theo đài CNN.

“Tôi vui mừng thông báo rằng việc khởi công xây dựng Phòng khiêu vũ Nhà Trắng mới, rộng lớn và tuyệt đẹp đã được thực hiện trên khuôn viên Nhà Trắng. Hoàn toàn tách biệt với Nhà Trắng, Cánh Đông đang được hiện đại hóa toàn diện trong quá trình này và sẽ đẹp hơn bao giờ hết khi hoàn thành!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà Trắng bắt đầu phá dỡ một phần Cánh Đông để xây dựng phòng khiêu vũ theo kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE WASHINGTON POST

Trước đó trong ngày, Tổng thống Trump cũng đã bình luận về việc xây dựng này trong sự kiện chào đón đội bóng chày vô địch quốc gia của ĐH bang Louisiana (LSU) và LSU Shreveport tại Cánh Đông.

“Các bạn biết đấy, ngay phía sau chúng ta, chúng tôi đang xây dựng một phòng khiêu vũ. Họ đã mong muốn có một phòng khiêu vũ suốt 150 năm và tôi mang vinh dự đó đến cho nơi tuyệt vời này. Tôi thậm chí không nghĩ rằng mình sẽ đứng ở đây lúc này, vì ngay bên kia, có rất nhiều công trình đang được thi công, mà thỉnh thoảng các bạn có thể nghe thấy tiếng động” - ông Trump phát biểu.

Các video và hình ảnh về quá trình phá dỡ đã xuất hiện vào đầu ngày 20-10. Tờ The Washington Post đưa tin rằng các thành viên của Mật vụ và một số người khác đã theo dõi công việc phá dỡ từ bậc thềm của Bộ Tài chính Mỹ.

Chi phí xây dựng phòng khiêu vũ dự kiến sẽ khoảng 200 triệu USD.

Theo Nhà Trắng, không gian tổ chức sự kiện rộng khoảng 8.360 m2 và sẽ được xây dựng bên cạnh vị trí của Cánh Đông. Khu vực này trước đây vốn được sử dụng làm nơi làm việc của đệ nhất phu nhân Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết phòng khiêu vũ sẽ hoàn thành trước khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump kết thúc vào năm 2029.

Tổng thống Trump đã ca ngợi phòng khiêu vũ như một không gian nơi ông và các tổng thống tương lai có thể tổ chức tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng.