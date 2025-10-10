Đến lượt Áo trì hoãn ủng hộ gói trừng phạt mới nhất của EU đối với Nga

Áo đang trì hoãn gói trừng phạt mới nhất của Liên minh châu Âu (EU) đối với Nga, yêu cầu khối này huỷ bỏ việc phong tỏa đối với các tài sản liên quan đến nhà tài phiệt và tỷ phú Oleg Deripaska để bồi thường cho một ngân hàng của nước này, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Chính phủ ở Vienna muốn EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Rasperia Trading, một công ty liên kết với ông Deripaska – ông trùm ngành nhôm của Nga, để công ty này có thể chuyển giao cổ phần trị giá 2,3 tỷ Euro (2,7 tỷ USD) trong công ty xây dựng Strabag SE cho Raiffeisen Bank International AG.

Áo cho rằng giao dịch này sẽ giúp Raiffeisen thu hồi 2,1 tỷ Euro (2,3 tỷ USD) tiền phạt mà ngân hàng này đã trả cho Rasperia theo lệnh của tòa án Nga.

"Rasperia hiện đang nắm giữ cổ phần Strabag và số tiền 2,1 tỷ Euro đã ở Nga", Giám đốc điều hành Raiffeisen Bank, Johann Strobl, phát biểu với báo giới tại Vienna hôm 8/10. "Có cách để thay đổi tình trạng này".

Dường như cách mà ông Strobl ám chỉ là EU huỷ bỏ việc phong tỏa phần tài sản có liên quan để bồi thường cho Raiffeisen Bank – ngân hàng lớn thứ 3 tại Áo tính theo tổng tài sản.

Một văn phòng của Ngân hàng Raiffeisen tại Moscow. Ảnh: TASS

Theo nguồn tin của Reuters, tại một cuộc họp kín của các đại sứ EU ở Brussels tuần trước, đại diện của Áo đã ra tín hiệu rằng họ sẽ không ủng hộ gói trừng phạt thứ 19 của EU đối với Nga trừ khi EU thỏa mãn điều kiện trên.

Tuy nhiên, các quốc gia EU khác cho rằng họ không thể chấp nhận động thái này vì nó sẽ hợp thức hóa các phán quyết của tòa án Nga, vốn đã trả đũa các lệnh trừng phạt của EU bằng cách tịch thu tài sản phương Tây. Họ lo ngại điều này có thể khuyến khích các tài phiệt khác áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Trong cuộc họp của các đại sứ EU hôm 8/10, Áo tiếp tục bị cô lập trong vấn đề này, theo các nguồn tin của Bloomberg. Nhiều quốc gia thành viên lo ngại rằng làm như vậy có thể tạo tiền lệ cho các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt khác.

Bộ Ngoại giao Áo ở Vienna, đại diện của Áo ở Brussels và Ủy ban châu Âu từ chối bình luận, Bloomberg và Reuters cho hay.

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt lên tỷ phú Deripaska vào năm 2022, ngay sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, qua đó phong tỏa cổ phần của nhà tài phiệt này trong Strabag.

Raiffeisen vận hành một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Nga, và chi nhánh tại đây là một trong những đơn vị sinh lời cao nhất.

Ngân hàng Áo cho biết họ đã không thể được cơ quan quản lý phê duyệt kế hoạch bán chi nhánh này trong hơn 3 năm qua. Một số ngân hàng châu Âu khác, như Societe Generale SA và ING Groep NV, đã rút khỏi Nga.

Các quy định của Nga đã ngăn Raiffeisen chuyển lợi nhuận ra khỏi nước này. Nếu kế hoạch liên quan việc giải tỏa tài sản nói trên được thông qua, đề xuất của Áo sẽ hoàn tất một giao dịch được lên kế hoạch từ năm 2023, cho phép ngân hàng Áo rút lợi nhuận bị kẹt tại Nga.

Theo nguồn tin của Financial Times, EU đang chuẩn bị dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với tài sản liên quan đến nhà tài phiệt Nga Deripaska như Áo yêu cầu. Người phát ngôn của ông Deripaska đã không trả lời yêu cầu bình luận. Công ty Rasperia cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành EU, đã công bố gói trừng phạt thứ 19 đối với Nga để các quốc gia thành viên thảo luận. Các lệnh trừng phạt của EU yêu cầu sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên để được thông qua.

Gói trừng phạt mới nhất bao gồm lệnh cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga vào năm 2027. Ngoài ra, EU đang tìm cách gia tăng áp lực lên "hạm đội bóng tối" chuyên chở dầu Nga và siết chặt nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Moscow.

Các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào các ngân hàng, công ty tiền điện tử và thêm khoảng 120 tàu chở dầu, nâng tổng số tàu bị liệt vào "danh sách đen" lên hơn 560. Gói này cũng sẽ trừng phạt một số thực thể ở các nước thứ ba hỗ trợ thương mại năng lượng của Nga.