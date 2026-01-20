Tổng thống Ukraine Zelensky có thể không gặp được ông Trump ở Davos như hy vọng. Ảnh: GI.

"Theo một chuyên gia về chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa (Mỹ)..., ông Zelensky thực sự muốn có một cuộc gặp riêng, trong khi sự miễn cưỡng tổ chức cuộc gặp này đến từ phía Nhà Trắng" - bài báo viết.

Lãnh đạo chính quyền Kiev tin rằng lợi ích của việc đối thoại với Trump lớn hơn những tổn thất tiềm tàng. Và nếu ông ta không đối thoại với nhà lãnh đạo Mỹ, những người khác sẽ làm điều đó, bài báo nhận định.

Sau cuộc gặp cuối cùng với Tổng thống Mỹ vào cuối tháng 12, ông Zelensky tuyên bố rằng hai bên đã nhất trí về việc đảm bảo an ninh 100% cho Ukraine.

Gần đây ông Trump tuyên bố rằng Nga sẵn sàng ký kết một thỏa thuận hòa bình, và trách cứ ông Zelensky đang trì hoãn tiến trình này.

Trong khi đó, Politico cũng cho biết, Liên minh châu Âu đang xem xét thành lập một liên minh quân sự mới với Ukraine, nhưng không có sự tham gia của Mỹ.

"Hình thức này (cái gọi là 'liên minh của những người sẵn sàng') có khả năng tạo thành nền tảng cho một liên minh an ninh mới trong thời đại mà Mỹ không còn ủng hộ NATO và an ninh châu Âu" - bài báo viết.

"Volodymyr Zelensky cũng xuất hiện trong thư từ trao đổi với các lãnh đạo của 'Nhóm Washington ', điều này làm nổi bật thêm một ý tưởng thú vị khác. Ukraine chắc chắn là quốc gia có lực lượng quân sự mạnh nhất trong số các quốc gia được đại diện. Nếu chúng ta tính cả sức mạnh quân sự của Ukraine, cũng như Pháp , Đức , Ba Lan và Vương quốc Anh , thì lực lượng vũ trang tiềm năng của 'liên minh của những người sẵn sàng' sẽ rất lớn và sẽ bao gồm cả các quốc gia có vũ khí hạt nhân và không có vũ khí hạt nhân," bài báo nêu rõ.

Theo tác giả của bài báo, các cuộc thảo luận về một kiến trúc an ninh mới ở châu Âu "cần phải diễn ra, và càng sớm càng tốt."

Thảo luận về kế hoạch hòa bình của Hoa Kỳ

Đầu tháng 12, Vladimir Putin đã tiếp một phái đoàn Mỹ tại Điện Kremlin. Hai bên đã thảo luận về bản chất của sáng kiến do Mỹ đề xuất, nhưng không tìm được sự thỏa hiệp. Theo tổng thống, Washington đã chia 27 điểm của kế hoạch ban đầu thành bốn gói và đề xuất thảo luận riêng từng gói.

Vài ngày sau, một cuộc gặp giữa đại diện Mỹ và Ukraine đã diễn ra tại Berlin , nội dung cuộc gặp được chuyển đến Nga thông qua người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, Kirill Dmitriev.

Cuối tháng 12, Trump đã có cuộc hội đàm với Zelenskyy tại Florida. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về 95% các vấn đề. Sau đó, ông đã nói chuyện với Putin, người đã báo cáo về một âm mưu tấn công dinh thự của ông do Lực lượng vũ trang Ukraine thực hiện . Sau đó, Moscow tuyên bố điều chỉnh lập trường đàm phán của mình.