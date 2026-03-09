Ném thiết bị nổ tự chế tại cuộc biểu tình trước nhà Thị trưởng New York

Vụ việc xảy ra ngày 8/3 (giờ địa phương) bên ngoài Gracie Mansion, dinh thự chính thức của Thị trưởng New York. Theo NYPD, cuộc biểu tình đã dẫn đến nhiều vụ ẩu đả giữa những người tham gia và những người phản đối biểu tình.

Biểu tình nổ ra bên ngoài dinh thự chính thức của Thị trưởng New York. Ảnh Getty Images.

Trang Guardian trích lời Ủy viên Cảnh sát New York Jessica Tisch cho biết kết quả phân tích ban đầu xác định vật thể được ném tại cuộc biểu tình “không phải thiết bị giả hay bom khói”.

“Đó thực chất là một thiết bị nổ tự chế có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc thậm chí dẫn tới tử vong”, bà Tisch nói, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục giám định chi tiết thiết bị này cũng như một thiết bị thứ hai được phát hiện gần hiện trường.

Theo cảnh sát, hai người đàn ông bị bắt tại chỗ được xác định là Emir Balat và Ibrahim Kayumi. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tham gia cuộc điều tra.

NYPD cho biết Balat đứng trong nhóm người phản đối cuộc biểu tình khi ném thiết bị đang bốc khói về phía hàng rào gần lực lượng cảnh sát. Thiết bị này không phát nổ. Bên trong thiết bị có chứa các chi tiết kim loại như đai ốc, bu-lông, ốc vít cùng một loại dây cháy chậm thường dùng trong các thiết bị thủ công.

Trong lúc bỏ chạy, nghi phạm được cho là đã đánh rơi thêm một thiết bị khác xuống đường.

Trong tuyên bố mới nhất, Thị trưởng Mamdani lên án cuộc biểu tình, đồng thời cho rằng hành vi bạo lực sau đó “đáng lo ngại hơn”.

“Bạo lực trong các cuộc biểu tình là điều không bao giờ có thể chấp nhận”, ông nhấn mạnh. “Việc cố gắng sử dụng thiết bị nổ để gây tổn hại cho người khác không chỉ là hành vi phạm tội mà còn đi ngược lại những giá trị mà thành phố này đại diện”.

Thị trưởng Mamdani là người Hồi giáo đầu tiên giữ cương vị lãnh đạo thành phố New York, nơi có cộng đồng Hồi giáo ước tính lên tới khoảng một triệu người.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ động cơ và mức độ nguy hiểm của các thiết bị được phát hiện tại hiện trường.