Ông Zelensky tuyên bố ngược lời Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Zelensky trong lễ kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine (ảnh: Kyiv Independent)

Ông Zelensky không từ bỏ Crimea

Phát biểu hôm 24/8 nhân kỷ niệm Ngày Độc lập của Ukraine, ông Zelensky tuyên bố nước này sẽ giành lại bán đảo Crimea, nơi có dân số chủ yếu là người gốc Nga và đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Ông Zelensky cũng cam kết tái kiểm soát các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia – 4 vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022.

“Tại mốc số 0 này, đây là điểm xuất phát đến các thành phố của Ukraine, đến Donetsk, Lugansk của chúng ta và cả Crimea của chúng ta”, ông Zelensky phát biểu tại Quảng trường Maidan ở Kiev.

“Tất cả những vùng đất này đều là của Ukraine, và không ai có thể thay đổi điều đó”, ông Zelensky nói, lưu ý rằng ngày Ukraine tái kiểm soát các vùng lãnh thổ “chỉ còn là vấn đề thời gian”.

Phát biểu mới của Tổng thống Ukraine dường như đi ngược lại tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump, rằng Ukraine không thể giành lại bán đảo Crimea.

“Không thể lấy lại bán đảo Crimea và cũng không thể kết nạp Ukraine vào NATO. Một số chuyện sẽ không bao giờ thay đổi”, ông Trump bình luận trên mạng xã hội Truth hôm 17/8.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ cho rằng ông Zelensky sẵn sàng từ bỏ bán đảo Crimea.

Theo RT, lãnh thổ là một trong những vấn đề khó giải quyết nhất trong nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Trong cuộc gặp tại Nhà Trắng với ông Trump hôm 18/8, ông Zelensky được cho là đã bác bỏ đề xuất nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Binh sĩ Ukraine tác chiến ở vùng Donetsk (ảnh: Reuters)

Bức thư của Tổng thống Mỹ

Hôm 24/8, ông Trump cùng một số nhà lãnh đạo quốc tế đã gửi thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 34 năm Ngày Độc lập Ukraine. Trong thư, ông Trump kêu gọi Ukraine sớm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

“Bây giờ là thời điểm để chấm dứt cuộc chiến này. Mỹ ủng hộ giải pháp đàm phán dẫn đến hòa bình lâu dài, bền vững, chấm dứt đổ máu và bảo vệ chủ quyền Ukraine”, ông Trump viết.

Nội dung bức thư được ông Zelensky đăng lên mạng xã hội.

“Chúng tôi trân trọng cảm ơn những lời tốt đẹp của ngài dành cho người dân Ukraine, và cảm ơn Mỹ vì đã ủng hộ chúng tôi”, ông Zelensky bình luận trên mạng xã hội.

“Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này và mang lại hòa bình cho Ukraine”, ông Zelensky viết.

Trong bài phát biểu hôm 24/8, đề cập đến các cuộc đàm phán gần đây với ông Trump và một số nhà lãnh đạo châu Âu nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho Ukraine, ông Zelensky nói: “Ukraine vẫn chưa giành chiến thắng hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ không thua”.

Cùng ngày 24/8, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã kiểm soát thêm làng Filiya ở vùng Dnipropetrovsk (miền trung Ukraine).

Theo TASS, kể từ tháng 6, quân đội Nga đã kiểm soát 6 ngôi làng ở vùng Dnipropetrovsk. Các đơn vị thuộc Cánh quân phía Đông và Cánh quân Trung tâm của Nga đang phối hợp tác chiến ở khu vực này.