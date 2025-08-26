Ông Trump nêu lý do ông Putin và ông Zelensky không muốn gặp nhau

Tổng thống Mỹ Donald Trump làm việc ở Phòng Bầu dục vào ngày 7/8/2025. Ảnh: Bloomberg.

Trong tháng này, ông Trump đã lần lượt gặp riêng ông Putin và ông Zelensky trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại hòa bình. Tuy nhiên, chưa có đột phá nào đạt được. Nga và Ukraine vẫn tiếp tục các cuộc tấn công tầm xa sang lãnh thổ nhau.

“Mỗi cuộc trò chuyện tôi có với ông Putin đều là một cuộc trò chuyện tốt đẹp”, ông Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục hôm 25/8. “Nhưng rồi, thật không may, một quả bom lại được nã vào Kiev hay nơi nào đó, và điều đó khiến tôi rất giận dữ. Tôi nghĩ chúng ta sẽ chấm dứt được xung đột. Nhưng đây là chuyện khó khăn… Trong xung đột thường xảy ra những điều kỳ lạ”.

Trong bài phát biểu cùng ngày, ông Trump đưa ra những phát biểu có phần mâu thuẫn về khả năng kết thúc xung đột Nga – Ukraine. Ông cho biết có ý định sắp xếp một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo, nhưng lại nói thêm rằng điều đó có thể sẽ không diễn ra.

“Họ thật sự không ưa nhau”, ông Trump nói thêm, đề cập ông Putin và ông Zelensky. “Thành thật mà nói, tôi từng nghĩ Nga và Ukraine sẽ là trường hợp dễ dàn xếp nhất. Nhưng rốt cuộc, có những mâu thuẫn cá nhân rất lớn”.

Ông Trump gặp ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 18/8, 3 ngày sau khi ông có cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin ở Alaska. Sau đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với Moscow.

Ông Zelensky nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình phải đề cập đến vấn đề trao trả trẻ em Ukraine, vấn đề trao trả lãnh thổ cùng với việc phương Tây đảm bảo an ninh cho Kiev.

Ông Zelensky gần đây nói nếu ông Putin “chưa sẵn sàng” cho một cuộc gặp trực tiếp, Ukraine kỳ vọng Mỹ sẽ có biện pháp cứng rắn hơn.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 25/8 nói ông Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky nhưng các bên cần đạt được sự đồng thuận nhất định để làm tiền đề cho cuộc gặp. Ông Lavrov đề cập việc Ukraine không chấp nhận các lập trường mà ông Trump đưa ra như vấn đề Kiev không gia nhập NATO và nhượng bộ lãnh thổ.

Phía Nga cũng đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky, cho rằng nếu ông Zelensky ký thỏa thuận hòa bình thì người kế nhiệm hoàn toàn có thể bác bỏ.