Ông Trump: Không thể hiểu nổi mâu thuẫn giữa ông Zelensky và ông Putin

Ông Trump đi bộ tại sân bay ở thị trấn Morristown, bang New Jersey (ảnh: Malaymail)

Phát biểu hôm 15/9 tại thị trấn Morristown, bang New Jersey (Mỹ), ông Trump cho rằng, các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky với Tổng thống Nga Putin dường như là không thể xảy ra, do mâu thuẫn cá nhân sâu sắc.

Tổng thống Mỹ lưu ý, ông sẽ phải “can thiệp” để lãnh đạo Nga – Ukraine có thể nói chuyện với nhau.

“Mâu thuẫn giữa ông Zelensky với ông Putin là không thể hiểu được. Tôi nghĩ tôi sẽ phải làm hết phần trò chuyện. Họ ghét nhau đến mức gần như không thể nói chuyện với nhau”, ông Trump nói, nhấn mạnh rằng ông có thể đích thân dẫn dắt bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông đã giúp “chặn đứng 7 cuộc chiến”. Ban đầu, ông nghĩ cuộc xung đột ở Ukraine “sẽ dễ dàng đối với tôi”, nhưng hóa ra lại “rất khó khăn”.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức nào từ Moscow và Kiev về cuộc gặp giữa ông Putin – ông Zelensky, nhưng ông Trump cho biết, 2 nhà lãnh đạo có thể gặp nhau “tương đối sớm”.

“Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề bằng cách này hay cách khác. Vì vậy, tôi sẽ tham gia”, ông Trump nói.

Bình luận về khả năng áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới để gây sức ép lên Nga, ông Trump cho rằng châu Âu cũng phải vào cuộc.

“Chúng ta không thể là quốc gia duy nhất làm hết sức mình. Tôi không muốn họ (châu Âu) mua dầu (Nga)”, ông Trump nói.

“Tôi sẵn sàng áp dụng lệnh trừng phạt. Nhưng họ cũng phải tăng cường các lệnh trừng phạt”, ông Trump nói thêm.

Trước đó, hôm 8/9, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright trả lời trong cuộc phỏng vấn của Financial Times (báo Anh) rằng, châu Âu phải ngừng mua dầu Nga, nếu mong đợi Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt.

Theo Reuters, chính quyền của Tổng thống Trump đến nay chưa áp đặt bất cứ lệnh trừng phạt nào nhằm vào Nga.

Hôm 15/8, ông Trump có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Alaska. Ngày 18/8, ông Trump gặp Tổng thống Ukraine và một số nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Sau 2 cuộc gặp, Tổng thống Mỹ cho biết ông đang “sắp xếp” cuộc gặp trực tiếp giữa ông Zelensky và ông Putin. Tuy nhiên, các tín hiệu sau đó cho thấy Nga – Ukraine còn bất đồng về nhiều vấn đề và chưa thể tổ chức cuộc gặp ở cấp cao nhất.

Hôm 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov – xác nhận, đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đang đình trệ.