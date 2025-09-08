Ông Zelensky thất vọng với ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: NurPhoto.

Ông Trump gặp ông Putin ngày 15/8 trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận hòa bình giữa Moscow và Kiev. Dù cuộc gặp không tạo ra đột phá, cả hai bên đều mô tả đây là bước đi tích cực, theo RT.

“Thật đáng tiếc khi Ukraine không có mặt, bởi tôi nghĩ Tổng thống Trump đã trao cho ông Putin điều mà ông ấy muốn”, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn trên đài ABC News hôm 7/9. “Ông Putin rất muốn được gặp Tổng thống Trump... Và tôi nghĩ ông ấy đã đạt được điều đó”.

Ông Zelensky một lần nữa nói Nga đang “đánh lừa” Mỹ, với mục đích phô diễn hình ảnh và video từ cuộc gặp thượng đỉnh. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi tăng cường sức ép với Moscow, nhấn mạnh “không công bằng” khi một số nước châu Âu vẫn tiếp tục mua dầu khí từ Nga.

Trong khi đó, ông Trump hôm 7/9 nói sẵn sàng áp thêm biện pháp trừng phạt đối với Moscow. Trước đó, ông đã áp thêm mức thuế 25% đối với hàng hóa Ấn Độ do nước này tiếp tục nhập khẩu dầu Nga.

Bình luận của đợt tập kích tầm xa mới nhất của Nga với hơn 800 tên lửa và máy bay không người lái (UAV), ông Trump tỏ ra “không hài lòng”.

"Tôi không hài lòng về toàn bộ tình hình xung đột", ông Trump nói với các phóng viên tại căn cứ liên hợp Andrews, bang Maryland hôm 7/9.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine. "Tôi không hài lòng với những gì đang xảy ra. Nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi không hài lòng với bất cứ điều gì liên quan đến cuộc xung đột đó”, ông Trump nói thêm.

Về phía Nga, Moscow yêu cầu Kiev công nhận các thực tế mới về lãnh thổ, từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Nga cũng mong muốn phương Tây chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine, coi đây là điều kiện để tiến tới ngừng bắn.