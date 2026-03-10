Giá dầu tại Mỹ vẫn tăng mạnh bất chấp tuyên bố xoa dịu của ông Trump

Theo ghi nhận, giá xăng bán lẻ trung bình tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng mạnh, lên mức 3,49 USD mỗi gallon vào chiều 9/3. Kể từ khi chiến sự bắt đầu, giá xăng tại Mỹ đã tăng hơn 50 cent mỗi gallon. Giá dầu thô của Mỹ hiện đã tăng hơn 50% kể từ đầu năm và tăng hơn 30% chỉ trong vòng năm ngày qua.

Nhà Trắng cho biết chính quyền đang theo dõi sát diễn biến của thị trường năng lượng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tìm giải pháp ổn định nguồn cung.

Giá bán lẻ dầu tại Mỹ ở mức 3,49 USD một gallon trong ngày 9/3

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét nhiều phương án nhằm hạ nhiệt giá năng lượng, bao gồm khả năng hạn chế xuất khẩu dầu của Mỹ, can thiệp vào thị trường hợp đồng tương lai và nới lỏng một số quy định của Đạo luật Jones, vốn yêu cầu nhiên liệu vận chuyển trong nước phải được chở trên tàu treo cờ Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Taylor Rogers cho biết chính quyền đã có kế hoạch ứng phó với biến động của thị trường năng lượng ngay từ trước khi chiến dịch quân sự tại Iran bắt đầu. Theo bà Rogers, biến động giá dầu hiện nay chỉ mang tính tạm thời và có thể giảm mạnh khi các mục tiêu quân sự tại Iran được hoàn thành.

Tuy nhiên, các chuyên gia năng lượng cảnh báo rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu đang đối mặt với nhiều rủi ro nghiêm trọng.

Theo giới phân tích, nếu các nhà sản xuất ngoài Iraq và Kuwait buộc phải cắt giảm sản lượng, khả năng khôi phục nguồn cung trước khủng hoảng sẽ ngày càng bị hạn chế. Họ cảnh báo Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể là nhà sản xuất tiếp theo phải dừng một phần sản lượng trong vòng 5 đến 7 ngày tới, trong khi Qatar cũng đang ở trong tình trạng dễ bị tổn thương.

Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cho biết tình trạng của thị trường năng lượng toàn cầu đã xấu đi trong những ngày gần đây, do hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz gặp nhiều khó khăn và một lượng đáng kể sản lượng dầu trong khu vực đã bị cắt giảm.

Eo biển Hormuz, nơi vận chuyển hơn 20% nhu cầu dầu mỏ toàn cầu mỗi ngày, hiện tại gần như không thể lưu thông đối với các tàu chở dầu do các mối đe dọa an ninh. Nhiều tàu thương mại hoạt động gần khu vực này cho biết họ đã nhận được các cảnh báo qua radio, trong khi cơ quan an ninh hàng hải của Anh cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực.

Theo các nhà phân tích của JPMorgan, việc tắc nghẽn xuất khẩu và tình trạng kho chứa dầu nhanh chóng đầy lên có thể buộc các nước Trung Đông phải cắt giảm thêm sản lượng trong thời gian tới. Ngân hàng này ước tính sản lượng dầu đã giảm khoảng 2 triệu thùng mỗi ngày và con số này có thể tăng lên hơn 4 triệu thùng mỗi ngày vào cuối tuần tới.

Cho tới nay, chưa có quốc gia nào đóng cửa hoàn toàn các mỏ dầu, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra nếu căng thẳng trong khu vực tiếp tục kéo dài.

Trong khi đó, thị trường tài chính Mỹ đã đảo chiều mạnh trong phiên giao dịch ngày 9/3 sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang tiến gần tới giai đoạn hoàn tất, giúp xoa dịu phần nào tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về nguy cơ xung đột kéo dài tại Trung Đông.

Chỉ số S&P 500, có thời điểm giảm tới 1,5% trong phiên, đã đảo chiều và kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 0,83%. Chỉ số Nasdaq Composite cũng phục hồi mạnh, từ mức giảm 1,4% sang tăng 1,38% khi đóng cửa. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones lấy lại đà tăng sau khi mất hơn 880 điểm trong phiên, kết thúc ngày với mức tăng 239 điểm.