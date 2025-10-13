Quảng Ngãi hứng 7 trận động đất liên tiếp chỉ trong hơn 2 giờ đồng hồ

Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vừa phát đi liên tiếp 7 trận động đất ở Quảng Ngãi.

Theo đó, vào lúc 3 giờ 28 phút 4 giây ngày 13/10, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.860 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất thứ 7 xảy ra tại đây chỉ trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ.

Vị trí xảy ra 7 trận động đất liên tiếp ở Quảng Ngãi sáng nay.

Trước đó, 3 giờ 2 phút 16 giây, một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.863 độ vĩ Bắc, 108.143 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

3 giờ 00 phút 39 giây, một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.845 độ vĩ Bắc, 108.165 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 2 giờ 45 phút 45 giây, một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.893 độ vĩ Bắc, 108.119 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 2 giờ 22 phút 29 giây, một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.847 độ vĩ Bắc, 108.160 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 1 giờ 57 phút 53 giây, một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.876 độ vĩ Bắc, 108.141 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Lúc 1 giờ 12 phút 59 giây, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.855 độ vĩ Bắc, 108.149 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất), đây là trận động đất kích thích. Từ năm 2021 đến nay, hàng trăm trận động đất được ghi nhận tại Quảng Ngãi (khu vực tỉnh Kon Tum cũ, tập trung ở khu vực huyện Kon Plông trước đây), trong đó có những trận động đất gây rung chấn diện rộng. Lớn nhất là trận động đất trưa 28-7-2024 có độ lớn 5.

Ông Nguyễn Xuân Anh đánh giá "động đất kích thích" là nguyên nhân gây ra các trận động đất trong những năm gần đây ở tỉnh Kon Tum (cũ).

"Theo các nghiên cứu sơ bộ, dự báo động đất ở Kon Tum (cũ) vẫn sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nhưng độ lớn khó có khả năng lớn hơn 5,5. Tuy nhiên vẫn cần triển khai ngay các nghiên cứu chi tiết hơn để đánh giá hoạt động động đất ở khu vực này", ông Nguyễn Xuân Anh nhận định.