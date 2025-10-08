Nga cảnh báo 'leo thang nghiêm trọng' nếu Mỹ cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Nga cảnh báo về vòng xoáy leo thang

Trả lời báo giới về phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Ba (7/10) cho biết: "Những tên lửa này không thể thay đổi cục diện chiến trường cho chính quyền Kiev, nhưng cần lưu ý chúng có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. Điều này sẽ dẫn đến một vòng xoáy leo thang nghiêm trọng".

Quan chức Nga cho rằng cần chờ thêm những tuyên bố rõ ràng hơn từ Washington, đồng thời lưu ý các gói viện trợ vũ khí trước đây thường được gửi đi trước khi có thông báo chính thức.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "cơ bản đã đưa ra quyết định" về việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine, nhưng muốn xem xét kỹ hơn mục đích sử dụng của Kiev trước khi ra thông báo cuối cùng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại phiên họp Câu lạc bộ Valdai (ngày 2/10) tuyên bố việc triển khai Tomahawk tại Ukraine "không thể thực hiện được nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân đội Mỹ và điều này sẽ mở ra một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới trong xung đột, khác biệt về chất, bao gồm cả trong quan hệ giữa Nga và Mỹ". Ông cũng cảnh báo động thái như vậy có thể hủy hoại mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Phía Mỹ hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức trước những tuyên bố từ Moscow. Các nhà quan sát quốc tế nhận định, nếu kế hoạch viện trợ được triển khai, đây sẽ là bước phát triển đáng chú ý trong chiến lược hỗ trợ Ukraine của Washington.

Khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ có thể cho phép Ukraine làm giảm đáng kể hiệu quả chiến đấu của quân đội Nga ở tiền tuyến.

Các chuyên gia của ISW chỉ ra rằng, lực lượng Ukraine đã có khả năng tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) tầm xa trên phần lớn lãnh thổ Nga, song tải trọng của những UAV này vẫn còn hạn chế và không phù hợp để tiêu diệt các mục tiêu chuyên biệt. Vì vậy, tên lửa tầm xa Tomahawk do Mỹ sản xuất có thể giải quyết được vấn đề này.

ISW ước tính rằng, phiên bản Tomahawk có tầm bắn 2.500km sẽ bao phủ ít nhất 1.945 mục tiêu quân sự của Nga, trong khi phiên bản sửa đổi 1.600 km sẽ đưa ít nhất 1.655 mục tiêu vào tầm ngắm.

ISW cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn lớn hơn vào sâu trong khu vực hậu phương của Nga có thể cho phép lực lượng vũ trang Ukraine gây thiệt hại đáng kể hoặc thậm chí phá hủy các cơ sở quân sự quan trọng trên lãnh thổ Nga.

"Khả năng phóng tên lửa tấn công sâu vào hậu phương Nga với tải trọng lớn hơn sẽ cho phép Ukraine gây thiệt hại đáng kể các mục tiêu quân sự quan trọng ở Nga, chẳng hạn như nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở Yelabuga, Cộng hòa Tatarstan, hoặc Căn cứ Không quân Engels-2 ở tỉnh Saratov, nơi Nga triển khai các máy bay ném bom chiến lược", ISW viết.