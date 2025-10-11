Ukraine tổn thất nặng nề khi cố giữ Pokrovsk và "chảo lửa" Dobropillia

Các báo cáo ngày 10/10 cho thấy quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên. Các lực lượng Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng giữ vững vị trí tại vùng lồi Dobropillia và thành phố Pokrovsk gần đó, thuộc hướng Donetsk.

Tại vùng lồi Dobropillia, Cụm quân Tsentr (Nga) đã đẩy lùi quân Ukraine khỏi làng Vladimirovka, qua đó củng cố tuyến tiếp vận của Nga dẫn tới Kucheriv Yar ở đỉnh vùng lồi. Đồng thời, động thái này cũng gây thêm áp lực lên quân của Ukraine trải dài từ Shakhove đến Toret’ske.

Nhóm này còn tiếp tục tấn công lên phía bắc Kucheriv Yar, mở rộng quyền kiểm soát tại rìa nam của Zolotyi Kolodyaz. Một mũi tấn công khác của Nga cũng được ghi nhận ở phía tây nam, quanh khu vực Vilne, đe dọa các vị trí của Ukraine gần Nove Shakhove, Ivanivka và Dorozhnye ở phía nam. Đáng chú ý, lực lượng Ukraine ở giữa Nykanorivka và Zatyshok dường như cũng đang bên bờ sụp đổ.

Dù mất nhiều địa bàn tại Dobropillia trong những ngày qua, các lực lượng Kiev vẫn có thể tiến hành một số đợt phản công giới hạn.

Pokrovsk biến thành "chảo lửa"

Ở phía nam vùng lồi, giao tranh tiếp diễn ác liệt tại Pokrovsk, nơi Cụm quân Tsentr của Nga chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy nhiên, Ukraine dường như vẫn quyết chiến đến cùng tại thành phố.

Một đoạn video xuất hiện gần đây cho thấy khoảng 25 xe quân sự Ukraine bị phá huỷ trên con đường dẫn vào thành phố. Các phương tiện này được cho là đã bị UAV và vũ khí chính xác tấn công trong nhiều ngày, khi đang nỗ lực đưa tiếp viện hoặc tiếp tế vào trong.

Hiện, quân Nga đang mở rộng quyền kiểm soát tại trung tâm và khu vực phía nam Pokrovsk.

Phòng tuyến Ukraine sụp đổ ở hướng tây

Trong khi đó, việc Kiev ưu tiên phòng thủ Dobropillia và Pokrovsk đang khiến họ chịu thêm nhiều tổn thất.

Xa hơn về phía tây, dọc theo sông Yanchur giữa Dnepropetrovsk và Zaporozhye, tuyến phòng thủ Ukraine tiếp tục sụp đổ. Cụm quân Vostok của Nga đã mở rộng quyền kiểm soát ở phía đông Poltavka, đồng thời tiến sâu vào khu vực phía đông Okhotnyche, gần như dọn sạch toàn bộ bờ sông giữa hai khu định cư.

Đà tiến của Nga theo hướng này đang gây sức ép mạnh lên Huliapole, một pháo đài trọng yếu của quân Kiev tại Zaporozhye.

Nhìn tổng thể, Ukraine dường như vẫn quyết tâm chiến đấu tại Dobropillia và Pokrovsk, bất chấp thiệt hại nặng nề và việc không thể ngăn đà tiến của Nga.