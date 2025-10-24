Ông Trump nói về hiệu quả đòn trừng phạt mới giáng vào Nga: “Sáu tháng nữa sẽ rõ”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 đã bác bỏ phản ứng của Nga về các lệnh trừng phạt năng lượng mà Washington công bố một ngày trước đó, ám chỉ rằng Moscow sẽ sớm cảm nhận được "nỗi đau" về mặt kinh tế do các lệnh trừng phạt này mang lại.

"Tôi mừng vì ông ấy cảm thấy như vậy", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 23/10. "Điều đó tốt thôi. Sáu tháng nữa sẽ rõ. Được rồi, chúng ta hãy cùng chờ xem. Hãy xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Rosneft và Lukoil là một "hành động không thân thiện" nhưng hạ thấp tác động của động thái này đối với nền kinh tế Nga.

"Chúng có bản chất nghiêm trọng và sẽ gây ra những hậu quả nhất định, nhưng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe nền kinh tế của chúng tôi", người đứng đầu Điện Kremlin nói.

Các lệnh trừng phạt được Mỹ công bố hôm 22/10 nhằm vào 2 công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga – Rosneft và Lukoil, với mục tiêu gây áp lực buộc Nga chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Theo hãng tin Reuters, động thái này đã khiến giá dầu toàn cầu tăng 5%.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: SBS News

Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp này nhắm vào lĩnh vực năng lượng của Nga để "làm suy yếu khả năng huy động doanh thu của Điện Kremlin cho cỗ máy chiến tranh" và "hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu" của Nga.

Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai ông Trump áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Trước đó, ông Trump từng hy vọng thuyết phục ông Putin ngừng chiến thông qua đối thoại, và hai nhà lãnh đạo đã lên kế hoạch gặp nhau tại Budapest. Tuy nhiên, cuộc gặp này sau đó bị chính Tổng thống Mỹ hủy bỏ.

Phản ứng về các lệnh trừng phạt, Tổng thống Nga cho rằng bước đi này "không củng cố mối quan hệ Nga-Mỹ, vốn vừa mới bắt đầu phục hồi", thay vào đó chúng chỉ gây tổn hại đến mối quan hệ song phương.

Ông Putin cho rằng đây là "một nỗ lực gây áp lực lên Nga", nhưng ông khẳng định Nga sẽ không đưa ra quyết định dưới áp lực.

Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng Ấn Độ sẽ cắt giảm lượng dầu nhập khẩu từ Nga, dù chưa có xác nhận chính thức về việc này.

Theo trang Hindustan Times, do các lệnh trừng phạt của Mỹ, Rosneft và Lukoil sẽ bị cắt đứt phần lớn khỏi hệ thống tài chính toàn cầu dựa trên đồng USD, vốn là phương tiện thanh toán chính cho các lô hàng dầu.

Điều này có thể buộc một số nhà máy lọc dầu tại Ấn Độ và Trung Quốc phải giảm nhập khẩu dầu Nga.

Hiện tại, nhiều nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang xem xét lại các hợp đồng mua dầu từ Moscow và chờ hướng dẫn từ chính phủ ở New Delhi để quyết định bước đi tiếp theo.