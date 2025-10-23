Ông Trump nói không muốn "lãng phí" cuộc gặp với ông Putin: Điện Kremlin lên tiếng

Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov (ảnh: TASS)

Nga tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh

Hôm 16/10, Tổng thống Mỹ Trump cho biết, ông đã đồng ý tổ chức cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin tại Budapest (thủ đô Hungary) để tìm cách giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuy nhiên, trong phát biểu hôm 21/10, ông Trump cho rằng, cuộc gặp tiềm năng giữa ông với Tổng thống Nga không nên bị “lãng phí”.

“Tôi không muốn có một cuộc gặp vô ích, cũng không muốn lãng phí thời gian, nên tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra”, ông Trump nói.

Trước đó, một quan chức cấp cao (giấu tên) của Nhà Trắng nói với Reuters rằng, không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ - Nga “trong tương lai gần”.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 22/10 trước một số thông tin cho rằng cuộc gặp giữa ông Trump với ông Putin đã bị hoãn, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh “chưa được ấn định”.

“Trước đó, cần phải có sự chuẩn bị nghiêm túc và cần có thời gian”, ông Peskov nói.

“Các bạn đã nghe những tuyên bố từ phía Mỹ và từ phía chúng tôi rằng quá trình này có thể mất thời gian. Vì vậy, chưa có khung thời gian cụ thể nào được ấn định”, ông Peskov nói thêm.

Khi được hỏi về phát biểu của Tổng thống Mỹ rằng, ông không muốn cuộc gặp với Tổng thống Nga bị “lãng phí”, ông Peskov nói: “Không ai muốn lãng phí thời gian, cả Tổng thống Trump lẫn Tổng thống Putin đều như vậy”.

Hungary bảo đảm an toàn cho ông Putin

Trong thông báo trên Facebook hôm 22/10, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại Budapest vẫn được tiến hành và Ngoại trưởng Hungary đang làm việc ở Washington (Mỹ).

Ông Orban cũng lưu ý rằng, ngày tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump với ông Putin chưa được ấn định.

Phát biểu hôm 22/10 trong cuộc phỏng vấn của CNN (báo Mỹ), Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết, Hungary sẽ không thực thi lệnh bắt giữ của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) nếu Tổng thống Nga tới Budapest.

Theo ông Szijjarto, bất kỳ quốc gia châu Âu nào cố gắng cản trở ông Putin tới Hungary chỉ chứng tỏ rằng “họ không mong muốn hòa bình”.

Bình luận của ông Szijjarto được đưa ra sau tuyên bố của bà Kaja Kallas – Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) – rằng, việc ông Putin đến thăm một quốc gia thành viên EU bất chấp lệnh bắt giữ của ICC là “không hay”.