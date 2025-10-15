Nga đã sở hữu loại vũ khí “thay đổi cuộc chơi” ở Ukraine?

Trong cuộc phỏng vấn gần đây, trung tá Arsen Dmytryk thuộc Quân đoàn Azov số 1 của Vệ binh Quốc gia Ukraine nói các UAV Geran-2 của Nga “đang tạo ra mối đe dọa ngày càng lớn đối với các đơn vị tiền phương”. Ông Dmytryk cảnh báo, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn nữa khi Nga tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất UAV.

Theo tạp chí Military Watch, Geran-2 là một trong những UAV quân sự thành công nhất của Nga trong xung đột ở Ukraine. UAV này ban đầu chỉ là phương tiện thu hút hỏa lực phòng không Ukraine để các tên lửa tập kích mục tiêu.

Đến nay, vai trò của UAV Geran-2 ngày càng được mở rộng, từ trực tiếp tấn công hạ tầng năng lượng ở Ukraine cho đến tấn công mạng lưới hậu cần và mục tiêu quân sự Ukraine ở tiền tuyến.

Việc UAV này được bổ sung thêm năng lực mới không chỉ có ý nghĩa trên chiến trường, mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến học thuyết tác chiến tương lai, tạp chí Military Watch nhận định.

Việc UAV Geran-2 có thể tự động truy tìm, tấn công cả mục tiêu cố định lẫn mục tiêu đang di chuyển ở Ukraine được các chuyên gia xem là “yếu tố thay đổi cuộc chơi”. Điều này phần nào bù đắp vấn đề mà Nga gặp phải trong xung đột ở Ukraine. Đó là chưa thể áp đặt ưu thế tuyệt đối trên không vì nhiều lý do.

Theo Military Watch, UAV Geran-2 của Nga được bổ sung thêm năng lực mới nhờ vào việc tích hợp hệ thống truyền dữ liệu ở cự ly gần. UAV sau khi được phóng từ lãnh thổ Nga, có thể áp sát tiền tuyến ở Ukraine, nhận mệnh lệnh mới từ bộ binh, từ đó tấn công mục tiêu di động hoặc điều chỉnh đường bay để tránh bị phòng không Ukraine bắt bài.

Bên cạnh nâng cấp tính năng, việc Nga mở rộng sản xuất là yếu tố then chốt giúp UAV Geran-2 có thể được sử dụng một cách thường xuyên, tấn công đủ loại mục tiêu, dù là mục tiêu có giá trị thấp trên chiến trường.

Hôm 12/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói chỉ trong 7 ngày qua, Nga đã phóng hơn 3.100 UAV tầm xa, 92 tên lửa và ném hơn 1.360 quả bom các loại.

Theo tạp chí The Economist, sản lượng UAV Geran-2 của Nga từ tháng 5/2025 đã tăng gấp hơn 10 lần, từ khoảng 300 chiếc mỗi tháng lên hơn 100 chiếc mỗi ngày, và ngành công nghiệp quốc phòng Nga đang hướng tới năng lực sản xuất 500 chiếc/ngày.

Tờ Financial Times (FT) của Anh thì dẫn nguồn tin cho biết: “Nga hiện sản xuất tên lửa và UAV với tốc độ nhanh hơn mức tiêu thụ, qua đó đẩy mạnh tích trữ và gia tăng áp lực lên hệ thống phòng không vốn đang ngày càng kiệt quệ của Ukraine”.