Vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy sông tự tử: Tìm thấy thi thể người bố

Chiều 15-10, thông tin từ lực lượng tìm kiếm tại hiện trường cho biết khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày đã tìm thấy thi thể anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An), nạn nhân cuối cùng trong vụ bố ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông Lam tự tử. Trước đó, vào chiều cùng ngày, thi thể 2 cháu V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021) cũng đã được tìm thấy trên sông Lam tại đoạn gần cầu Cửa Hội, tỉnh Nghệ An.

Khu vực phát hiện thi thể anh D. vào chiều 15-10. Ảnh: S. Lam

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào tối ngày 13-10, người dân phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy lên cầu Bến Thủy (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), dừng xe ôm 2 con nhỏ nhảy xuống sông Lam tự tử. Tại hiện trường, phát hiện một xe máy và 2 chiếc cặp học sinh trên cầu. Người dân đã trình báo công an.

Danh tính các nạn nhân được xác định là anh V.V.D. (SN 1993, trú xã Kim Liên, Nghệ An) và 2 con gái V.H.B. (SN 2020), V.G.T. (SN 2021). Hai cháu bé là con của anh V.V.D. và chị B.T.Y. (SN 1999).

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An) đã cử nhiều phương tiện tổ chức tìm kiếm.

Ngoài lực lượng, phương tiện của công an còn có sự tham gia của nhiều ca nô và nhân lực các đội, nhóm cứu hộ thiện nguyện. Các ca nô liên tục quần thảo khu vực trên, dưới cầu Bến Thủy nhưng không có kết quả. Sau đó, các đội cứu hộ đã mở rộng phạm vi tìm kiếm phía hạ nguồn sông Lam.

Người thân đau đớn khi nghe tin anh D. ôm 2 con nhỏ tự tử. Ảnh: D. Quân

Được biết, anh D. và chị Y. (quê Hưng Yên) quen nhau trong thời gian cả hai đang lao động ở nước ngoài. Sau khi về nước, anh D. và chị Y. kết hôn, đến nay có 2 con gái 5 tuổi và 4 tuổi. Trước khi xảy ra vụ việc, do mâu thuẫn vợ chồng nên chị Y. đưa con về nhà bố mẹ đẻ. Sau đó, người chồng đến nhà ngoại và đưa 2 con về.

Buổi chiều xảy ra vụ việc, anh D. đến trường mầm non đón 2 con về sớm hơn và gọi cho vợ thông báo về việc ôm 2 con nhảy cầu.

Anh D. gửi định vị cho vợ báo vị trí mình nhảy. Sau khi người thân theo định vị đến cầu Bến Thủy thì phát hiện chiếc xe máy cùng 2 cặp sách của 2 con anh D. và chị Y. trên cầu.