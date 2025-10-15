Động thái của ông Zelensky sau khi tước quốc tịch thị trưởng Odessa 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Trong bài phát biểu tối 14/10, ông Zelensky nói chính phủ đang xem xét thiết lập cơ cấu quản lý quân sự tại Odessa để tăng cường an ninh cho khu vực chiến lược phía nam.

Odessa là thành phố cảng quan trọng nhất còn lại mà Ukraine còn kiểm soát, trở thành huyết mạch xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đen trong giai đoạn xung đột. Odessa là một trong những thành phố Ukraine vẫn còn chịu sự ảnh hưởng nhất định của Nga do yếu tố lịch sử.

“Chúng tôi đã bàn về tình hình ở các khu vực tiền tuyến, đặc biệt là tại Odessa. Thành phố này xứng đáng được bảo vệ và hỗ trợ nhiều hơn. Điều đó có thể được thực hiện thông qua mô hình chính quyền quân sự – bởi có quá nhiều vấn đề an ninh ở Odessa chưa được xử lý đúng mức trong thời gian dài”, ông Zelensky nói. “Tất cả các quyết định cần thiết sẽ được đưa ra. Tôi sẽ sớm bổ nhiệm người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố”.

Do quy định thiết quân luật, chính phủ Ukraine được phép thành lập chính quyền quân sự ở cấp vùng hoặc thành phố. Cơ quan này thay thế chính quyền dân sự nếu khu vực đó có nguy cơ bị tấn công, hoặc khi nhà chức trách dân sự không thể thực hiện nhiệm vụ.

Thị trưởng Odessa Hennadii Trukhanov tuyên bố sẽ kháng cáo trước tòa. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Người đứng đầu chính quyền quân sự do Tổng thống bổ nhiệm theo đề xuất của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Tổng tham mưu. Người này thường là sĩ quan quân đội hoặc quan chức an ninh.

Trong thông điệp, ông Zelensky không nhắc đến việc tước quốc tịch thị trưởng Odessa Hennadii Trukhanov, dù quyết định này được công bố cùng ngày 14/10. Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), ông Trukhanov bị cáo buộc sở hữu hộ chiếu Nga – điều bị coi là vi phạm nghiêm trọng trong giai đoạn xung đột.

Ông Zelensky đã chỉ thị Tổng tư lệnh Oleksandr Syrskyi lên phương án thành lập chính quyền quân sự thành phố Odessa để đảm bảo hoạt động quản lý và an ninh trong điều kiện thiết quân luật.

Trong khi đó, thị trưởng Odessa Hennadii Trukhanov đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc sở hữu hộ chiếu Nga, tuyên bố sẽ kháng cáo trước tòa. “Thật đáng tiếc, sự việc đã diễn ra như vậy. Tôi sẽ tự bảo vệ mình – tôi sẽ ra tòa. Nếu tòa án không giải quyết được, tôi sẽ kháng cáo lên Tòa án Nhân quyền châu Âu… Đây đã là một trường hợp tùy tiện đến mức không nên xảy ra”, ông Trukhanov nói.