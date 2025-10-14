Ông Erdogan chặn Thủ tướng Israel Netanyahu dự hội nghị Gaza do ông Trump tổ chức

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP

Một kế hoạch phút chót của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm mời Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đến dự hội nghị quốc tế về Gaza tại Ai Cập đã buộc phải hủy bỏ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo rằng máy bay chở ông sẽ không hạ cánh xuống Sharm el-Sheikh nếu lời mời ông Netanyahu vẫn được giữ nguyên.

Theo Guardian, “cuộc đấu quyền lực trên không” này xảy ra ngay sau khi có thông báo ông Netanyahu đã chấp nhận lời mời muộn từ ông Trump để tham dự hội nghị do Mỹ và Ai Cập đồng chủ trì tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh (Ai Cập).

Theo các nguồn tin, sự có mặt của ông Netanyahu tại hội nghị được “xác định” sau một cuộc điện đàm giữa ông Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi vào sáng 13/10, trong lúc ông Trump vẫn ở Israel.

Chưa rõ liệu việc Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ chối hạ cánh có phải là nguyên nhân khiến Thủ tướng Israel thay đổi kế hoạch hay không, nhưng được biết ông Erdogan đã gọi điện cho ông Sisi từ trên máy bay để phản đối.

Văn phòng Thủ tướng Israel sau đó ra thông báo: “Thủ tướng Netanyahu được Tổng thống Mỹ Donald Trump mời tham dự hội nghị tổ chức hôm nay tại Ai Cập. Ông Netanyahu cảm ơn Tổng thống Trump vì lời mời nhưng cho biết không thể tham dự vì sự kiện diễn ra quá gần kỳ nghỉ lễ”.

Ngoài ra, một số nhân vật cực hữu trong liên minh cầm quyền của ông Netanyahu đã dọa từ chức nếu Thủ tướng Israel tham dự hội nghị.

Sự hiện diện của ông Netanyahu tại hội nghị ở Ai Cập vẫn được xem là vấn đề nhạy cảm, đặc biệt với những quốc gia Ả Rập chưa bình thường hóa quan hệ với Israel. Hơn 20 lãnh đạo thế giới đã tham dự hội nghị được tổ chức gấp rút tại Sharm el-Sheikh.

Theo Guardian, tranh cãi về việc ông Netanyahu có được tham dự hay không phơi bày những trở ngại lớn trong tham vọng của ông Trump khi muốn kéo các nước Hồi giáo xích lại gần Israel.

Tờ báo Anh đánh giá, việc xuất hiện hình ảnh ông Erdogan bắt tay hoặc đàm phán trực tiếp với ông Netanyahu sẽ là thảm họa chính trị trong nước đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, hình ảnh đó cũng có thể gây nghi ngờ về vai trò mà Ankara được dự kiến đảm nhiệm trong lực lượng quốc tế ổn định Gaza. Ông Erdogan nhiều lần phản đối các hành động quân sự của Israel ở Dải Gaza.