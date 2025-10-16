Ông Trump nói Ấn Độ có sự thay đổi đáng kể với Nga

Ông Trump gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở Nhà Trắng vào tháng 2/2025. Ảnh: Reuters.

“Tôi không vui khi Ấn Độ vẫn mua dầu của Nga, và ông Modi hôm nay đã đảm bảo với tôi rằng họ sẽ không tiếp tục làm vậy nữa. Đó là bước tiến lớn. Giờ chúng tôi sẽ khiến Trung Quốc làm điều tương tự”, ông Trump nói tại Nhà Trắng hôm 15/10, theo tờ Kyiv Independent.

Trước đó, Washington đã áp mức thuế 50% đối với hàng hóa Ấn Độ do nước này vẫn nhập khẩu dầu Nga, đồng thời ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp các biện pháp trừng phạt thứ cấp với những đối tác thương mại của Moscow nếu Nga không có tiến triển trong nỗ lực hòa bình ở Ukraine.

Theo ông Trump, quá trình để Ấn Độ ngừng hoàn toàn việc mua dầu Nga sẽ cần thời gian, nhưng sẽ “sớm kết thúc”.

“Không còn dầu nữa, Ấn Độ sẽ không tiếp tục mua dầu từ Nga. Việc này đã bắt đầu rồi, dĩ nhiên, không thể làm ngay lập tức, nhưng quá trình này sẽ sớm hoàn tất”, ông Trump nói thêm.

Ấn Độ hiện chưa lên tiếng bình luận. Trước đó, Ấn Độ từng khẳng định sẽ không cắt giảm nhập khẩu dầu Nga, dù phải chịu mức thuế cao từ Mỹ.

“Ông Modi là bạn của tôi, chúng tôi có mối quan hệ rất tốt... Nhưng chúng tôi không hài lòng khi ông ấy mua dầu của Nga, bởi điều đó giúp Nga kéo dài xung đột”, ông Trump nói về cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuối tháng trước, tờ Bloomberg đưa tin, các quan chức Ấn Độ từng nói với Nhà Trắng rằng New Delhi có thể xem xét giảm lượng dầu nhập từ Nga nếu được phép bù đắp bằng việc mua dầu của Iran và Venezuela — hai quốc gia đang bị Mỹ áp đặt trừng phạt.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sạch và Không khí (CREA), từ tháng 12/2022 đến cuối tháng 6/2025, Nga đáp ứng 38% nhu cầu dầu thô của Ấn Độ và 19% nhu cầu than đá, tăng đáng kể so với trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra.