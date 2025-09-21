Ông Modi chỉ đích danh "đối thủ" thực sự của Ấn Độ

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: ANI

Phát biểu tại bang Gujarat ngày 20/9 trong lễ khởi động các dự án hàng hải trị giá hơn 40 tỷ USD, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này “không có kẻ thù lớn” và đang tiến lên “với tinh thần là bạn của toàn cầu”. Tuy nhiên, ông Modi nhấn mạnh: “Nếu thực sự có, thì đối thủ của Ấn Độ chính là sự phụ thuộc vào các quốc gia khác”.

Theo Thủ tướng Ấn Độ, để bảo đảm thịnh vượng, hòa bình và ổn định, nước này phải tự cường, tăng cường sản xuất trong nước và giảm phụ thuộc vào bên ngoài.

Ông Modi cảnh báo: “Chừng nào chúng ta còn sống nhờ người khác, lòng tự trọng của chúng ta sẽ bị tổn hại. Chúng ta không thể đánh cược tương lai các thế hệ mai sau vào tay người khác”.

Trong bài phát biểu, ông Modi đặc biệt kêu gọi khôi phục ngành đóng tàu và ngành công nghiệp công nghệ cao trong nước. Ông nêu rõ: Cách đây 50 năm, 40% thương mại của Ấn Độ được vận chuyển trên tàu treo cờ Ấn Độ, nhưng nay con số này chỉ còn 5%. Hiện mỗi năm, số tiền Ấn Độ phải trả cho các hãng vận tải nước ngoài đã gần tương đương ngân sách quốc phòng.

“Dù là con chip hay con tàu, chúng ta đều cần sản xuất tại Ấn Độ”, ông Modi nhấn mạnh.

Theo đài RT, tuyên bố của ông Modi được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Ấn Độ leo thang căng thẳng. Tháng trước, Washington đã áp mức thuế 25% với phần lớn hàng nhập khẩu từ Ấn Độ do New Delhi mua dầu của Nga, bên cạnh các biện pháp trừng phạt thương mại sau khi đàm phán thất bại hồi tháng 8.