Máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp

Ngày 15-10, Lầu Năm Góc cho biết máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã phải hạ cánh tại Anh do kính chắn gió bị nứt. Việc hạ cánh này nằm ngoài dự kiến chuyến bay khi ông Hegseth trở về Mỹ sau khi dự họp tại trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Brussels (Bỉ), theo tờ Guardian.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báo trên mạng xã hội X rằng: "Máy bay đã hạ cánh theo đúng quy trình tiêu chuẩn và mọi người trên máy bay, bao gồm Bộ trưởng Hegseth, đều an toàn".

Ông Hegseth trả lời bài đăng của bà Parnell trên X rằng: "Mọi việc đều tốt đẹp. Cảm ơn Chúa. Hãy tiếp tục nhiệm vụ!".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đến Panama hồi tháng 4. Ảnh: NEWSROOM PANAMA

Sau khi ông Hegseth rời Brussels sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO và Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, các công cụ theo dõi chuyến bay nguồn mở đã phát hiện chiếc phi cơ C-32 chở ông bất ngờ hạ độ cao và bắt đầu phát tín hiệu khẩn cấp.

Phi cơ C-32, phiên bản được thiết kế đặc biệt của máy bay thương mại Boeing 757-200, chuyên chở các nhà lãnh đạo Mỹ, bao gồm phó tổng thống, đệ nhất phu nhân và các thành viên Nội các và Quốc hội.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay quân sự của Mỹ chở các quan chức cấp cao gặp sự cố kỹ thuật.

Vào tháng 2, một chiếc C-32 của Không quân Mỹ chở Ngoại trưởng Marco Rubio và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch, cũng đã buộc phải quay trở lại Washington sau sự cố với kính chắn gió buồng lái. Sự cố xảy ra khoảng 90 phút sau khi máy bay cất cánh từ Căn cứ Liên hợp Andrews ngoại ô Washington.