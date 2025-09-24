Ông Trump chỉ trích Ấn Độ và Trung Quốc trong bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 23/9. Ảnh: Global Look Press.

Ông Trump từ trước đã nhiều lần kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những quốc gia duy trì quan hệ kinh tế với Moskva, nhằm gia tăng sức ép tài chính lên Nga. Tuy nhiên, cả Bắc Kinh lẫn New Delhi đều bác bỏ cách tiếp cận của Washington và khẳng định sẽ không chịu khuất phục trước sức ép này, theo RT.

“Trung Quốc và Ấn Độ chính là những nhà tài trợ hàng đầu cho cuộc xung đột hiện nay (ở Ukraine) khi tiếp tục mua dầu của Nga”, ông Trump phát biểu.

Tổng thống Mỹ cũng đề cập các nước thành viên NATO vẫn nhập khẩu dầu khí của Nga, cho rằng họ gần như đang “tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính mình” khi vừa mua năng lượng từ Nga, vừa nói là “đang đối phó Nga”.

Đầu tháng này, ông Trump yêu cầu Liên minh châu Âu áp thuế lên tới 100% đối với hàng hóa từ Ấn Độ và Trung Quốc. Đề xuất này đã bị Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bác bỏ, nhấn mạnh khối sẽ “tự đưa ra quyết định”.

Cuối tháng 8, Washington đã áp mức thuế trừng phạt 25% lên hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng thuế nhập khẩu với phần lớn mặt hàng lên 50%, với lý do New Delhi không giảm bớt lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa áp thêm mức thuế mới với Bắc Kinh sau khi cuộc chiến thuế quan hồi đầu năm kết thúc bằng một thỏa thuận tạm ngừng.

Cả Bắc Kinh và New Delhi đều bác bỏ điều mà họ gọi là sự “ép buộc kinh tế” từ phía Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman khẳng định hồi đầu tháng 9 rằng nước này sẽ “chắc chắn tiếp tục mua dầu Nga”. Theo số liệu, nhập khẩu dầu thô từ Nga của Ấn Độ trong tháng trước đã tăng 5,6%, đạt mức 1,6 triệu thùng mỗi ngày.

Trung Quốc cũng lên án các biện pháp trừng phạt đơn phương của Mỹ, đồng thời khẳng định Bắc Kinh có “toàn quyền và hợp pháp” trong việc duy trì quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng bình thường với tất cả các nước, bao gồm cả Nga.

Trong chuyến thăm gần đây tới Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo phương Tây không nên gây sức ép với Trung Quốc và Ấn Độ, cho rằng các nỗ lực trừng phạt này thực chất nhằm kìm hãm sự trỗi dậy kinh tế của hai quốc gia châu Á.