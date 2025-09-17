Cuộc điện đàm đặc biệt của ông Trump giúp xoa dịu căng thẳng Mỹ - Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/9 đã thực hiện một cuộc gọi đặc biệt tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để gửi lời chúc mừng nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của người đứng đầu chính phủ ở New Delhi.

Đây không chỉ là một cử chỉ ngoại giao mà còn là một dấu hiệu cho thấy nỗ lực của hai bên nhằm xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương, vốn đang bị thử thách bởi các vấn đề thương mại và địa chính trị.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Thủ tướng Modi cảm ơn ông Trump vì lời chúc mừng sinh nhật nồng nhiệt, và bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến của nhà lãnh đạo Mỹ trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine.

"Cảm ơn người bạn của tôi, Tổng thống Trump, vì cuộc gọi điện thoại và lời chúc mừng nồng nhiệt nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của tôi", ông Modi viết. "Giống như ngài, tôi cũng hoàn toàn cam kết đưa Quan hệ Đối tác Toàn diện và Toàn cầu Ấn Độ - Mỹ lên tầm cao mới".

"Chúng tôi ủng hộ các sáng kiến của ngài hướng tới một giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine", Thủ tướng Ấn Độ nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: India Today

Lời chúc mừng sinh nhật của ông Trump dành cho ông Modi được đưa ra một ngày trước sinh nhật lần thứ 75 của Thủ tướng Ấn Độ.

Ông Trump cũng cảm ơn ông Modi vì sự ủng hộ của ông trong việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

"Vừa có một cuộc điện thoại tuyệt vời với người bạn của tôi, Thủ tướng Narendra Modi. Tôi chúc ông ấy sinh nhật thật vui vẻ! Ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời. Narendra: Cảm ơn ngài vì sự ủng hộ trong việc chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine!", Tổng thống Mỹ đăng trên Truth Social.

Ông Trump đã ký tên vào thông điệp là "Tổng thống DJT", nhấn mạnh giọng điệu cá nhân của thông điệp.

Trong tuần qua, các nhà lãnh đạo của cả hai nước cũng đã đưa ra những tuyên bố công khai mang tính hòa giải hơn và cho biết họ vẫn cam kết tiếp tục đàm phán thương mại. Hôm 16/9, các quan chức thương mại Ấn Độ và Mỹ đã có các cuộc thảo luận tại thủ đô New Delhi.

Mặc dù là một trong số ít quốc gia đầu tiên bắt đầu đàm phán thương mại với Mỹ, Ấn Độ cho đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận giúp giảm bớt gánh nặng thuế quan.

Tháng trước, ông Trump đã tăng thuế nhập khẩu đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Ấn Độ lên 50%, một động thái được cho là nhằm đáp trả việc Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô từ Nga.

Các quan chức Nhà Trắng cáo buộc các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đang trục lợi từ việc mua dầu giá rẻ từ Nga, qua đó gián tiếp hỗ trợ tài chính cho cuộc chiến của Moscow tại Ukraine.

Biện pháp thuế quan nặng nề đã gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ, với nguy cơ mất đơn hàng và dẫn đến những tổn thất lớn về việc làm tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Các chuyên gia nhận định rằng, việc ông Trump liên kết các vấn đề thương mại với xung đột Nga - Ukraine đã làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán vốn đã kéo dài giữa hai nước. Đồng thời, các chuyên gia cũng tin rằng một thỏa thuận thương mại sẽ đòi hỏi những cuộc đàm phán khó khăn.

"Bất kỳ tiến triển nào cũng phụ thuộc vào việc Washington có dỡ bỏ mức thuế quan liên quan đến dầu mỏ hay không. Nếu không có điều đó, sẽ không có bước đột phá nào khả thi về mặt chính trị hoặc kinh tế", ông Ajay Srivastava thuộc Sáng kiến Nghiên cứu Thương mại Toàn cầu, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại New Delhi, cho biết trong một lưu ý hôm 16/9.