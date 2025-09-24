Ấn Độ muốn mua 2 phi đội tiêm kích Su-57 của Nga, mở dây chuyền sản xuất trong nước

Tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Su-57 của Nga. Ảnh: Reuters.

Tờ The Print của Ấn Độ dẫn nguồn tin cho biết, New Delhi có thể mua 2 phi đội tiêm kích Su-57 của Nga trong tình trạng sẵn sàng được vận hành, còn 3–5 phi đội tiếp theo có thể được sản xuất tại cơ sở của Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Trước đây, Nga và Ấn Độ cũng có thỏa thuận hợp tác tương tự trong đó New Delhi tự lắp ráp các chiến đấu cơ MiG và Su-30MKI. Nếu kế hoạch được thông qua, tập đoàn HAL sẽ hợp tác cùng đối tác Nga để sản xuất Su-57 tại Ấn Độ.

“Công ty sản xuất máy bay Nga Sukhoi đã hợp tác với HAL từ lâu, do đó việc xây dựng dây chuyền sản xuất Su-57 cũng có thể được triển khai nhanh chóng”, nguồn tin từ Ấn Độ cho biết.

Ấn Độ đánh giá Su-57 của Nga không phải là tiêm kích tàng hình thế hệ 5 mạnh mẽ nhất, nhưng đáp ứng các yêu cầu của không quân nước này, đặc biệt sau cuộc xung đột ngắn ngày với Pakistan.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên lợi thế cho Su-57 là khả năng mang theo các loại vũ khí hạng nặng với phạm vi tấn công rất xa.

Tiêm kích Su-57 mang tên lửa đối không R-37M với tầm bắn hơn 300 km sẽ giúp không quân Ấn Độ cải thiện khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR). Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang xem xét việc tích hợp tên lửa R-37M với chiến đấu cơ Su-30MKI.

Sở hữu Su-57 cũng giúp Ấn Độ khỏa lấp khoảng trống đối với tiêm kích tàng hình, cho đến khi dự án phát triển tiêm kích tàng hình nội địa AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft) tiến triển.

AMCA là tiêm kích tàng hình thế hệ 5, một chỗ ngồi, hai động cơ, có khả năng tác chiến đa nhiệm trong mọi điều kiện thời tiết mà Ấn Độ tham vọng tự nghiên cứu và sản xuất.