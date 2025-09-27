Ấn Độ chỉ trích gay gắt Tổng thư ký NATO

Tổng thư ký NATO – ông Mark Rutte (ảnh: Reuters)

Phát biểu hôm 25/9 bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Rutte cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang áp mức thuế cao lên Ấn Độ và điều này tác động lớn đến Nga.

Theo ông Rutte, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã điện đàm với Tổng thống Nga Putin về các đòn thuế quan của Mỹ.

“Các biện pháp thuế quan của ông Trump với Ấn Độ đang có tác động lớn đến Nga. Ông Modi đã điện đàm với ông Putin, và yêu cầu ông ấy giải thích chiến lược của Nga ở Ukraine vì Ấn Độ đang bị áp thuế”, ông Rutte nói.

Hôm 26/9, Bộ Ngoại giao Ấn Độ chỉ trích và thẳng thừng bác bỏ tuyên bố của ông Rutte. Bộ này cho biết, việc ông Modi đề nghị ông Putin giải thích chiến lược của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine là “vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật”.

“Chúng tôi đã biết được tuyên bố của Tổng thư ký NATO Mark Rutte, rằng có cuộc điện đàm được cho là giữa Thủ tướng Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố này là vô căn cứ và hoàn toàn sai sự thật. Ông Modi chưa bao giờ trao đổi với ông Putin về nội dung như đồn đoán. Không hề có cuộc điện đàm nào như vậy”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố.

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Tổng thư ký NATO nên thận trọng và có trách nhiệm hơn khi phát biểu công khai.

“Chúng tôi hy vọng ban lãnh đạo của một tổ chức lớn như NATO thể hiện tính trách nhiệm và tính chính xác cao hơn trong các tuyên bố công khai. Những phát biểu mang tính suy diễn, bất cẩn, xuyên tạc về Thủ tướng (Modi) hoặc về những cuộc trò chuyện chưa từng diễn ra là không thể chấp nhận được”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh.

Hôm 27/8, Mỹ công bố mức thuế 50% đối với hầu hết hàng hóa Ấn Độ, liên quan đến việc nước này tiếp tục nhập khẩu dầu từ Nga. Đây là mức thuế cao bậc nhất mà Mỹ áp dụng với các đối tác thương mại.

Trong tuyên bố hôm 26/9, Ấn Độ khẳng định tiếp tục mua dầu Nga trong bối cảnh nguồn cung dầu toàn cầu gián đoạn.

“Như đã nhiều lần tuyên bố, việc nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ nhằm bảo đảm giá cả ổn định và phải chăng cho người dân. Ấn Độ sẽ tiếp tục thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế”, chính phủ Ấn Độ cho biết.