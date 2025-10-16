“Đế chế bất động sản” ở Anh của Chủ tịch tập đoàn Campuchia bị Mỹ truy tố

Nhà chức trách Mỹ và Anh đã ra thông báo truy tố Chen Zhi, Chủ tịch tập đoàn Prince Group có trụ sở ở Campuchia. Ảnh: Telegraph.

Vung tiền mua bất động sản

Theo các nhà điều tra, Chen Zhi – người gốc Hoa, hiện là Chủ tịch Tập đoàn Prince Group có trụ sở ở Campuchia – đã tích lũy khối tài sản 11 tỷ bảng Anh (14,7 tỷ USD) thông qua việc điều hành các hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.

Các nhà điều tra của Anh xác định Chen Zhi sở hữu biệt thự 12 triệu bảng (khoảng 16 triệu USD) ở khu Bắc London, một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ngay trung tâm tài chính City của London, cùng 17 căn hộ sang trọng trên phố New Oxford và khu Nine Elms ở phía Nam London. Số bất động sản này đã bị nhà chức trách Anh phong tỏa. Tổng giá trị bất động sản ước tính lên tới 170 triệu USD (khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng).

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo thu giữ 127.271 bitcoin, trị giá xấp xỉ 15 tỷ USD, được xác định là tiền thu được từ hành vi phạm tội của Chen Zhi.

Giới chức Anh cho rằng những bất động sản này chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, khi Chen Zhi và đồng phạm Qiu Wei Ren bị cáo buộc bí mật điều hành mạng lưới lừa đảo và các hình thức gian lận trực tuyến khác, lừa hàng nghìn nạn nhân tại Anh, Mỹ và nhiều quốc gia.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper nói: “Những kẻ đứng sau trung tâm lừa đảo khủng khiếp này đã phá hoại cuộc sống của vô số người, rồi vung tiền mua hàng loạt bất động sản ở London và cất giấu tiền phi pháp trong các căn nhà đó”.

Một căn nhà ở Anh thuộc sở hữu của Chen Zhi, hiện đã bị cảnh sát phong tỏa. Ảnh: Telegraph.

Bộ trưởng chống gian lận Anh, ông Hanson, cũng khẳng định vụ việc mới bị phanh phui là bằng chứng cho quyết tâm chặn dòng tiền bất chính chảy vào Anh, đồng thời “buộc những kẻ phạm tội phải chịu trách nhiệm”.

Chi tiêu xa xỉ

Theo các nhà điều tra Mỹ, Chen Zhi cùng đồng phạm bị cáo buộc dùng một phần tiền phi pháp để chi tiêu xa xỉ như mua đồng hồ đắt tiền, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng và tác phẩm nghệ thuật hiếm, trong đó có bức tranh Picasso mua qua nhà đấu giá tại New York.

Công tố viên Mỹ Joseph Nocella nói: “Chen Zhi cầm đầu một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất lịch sử, tiếp tay cho một ngành công nghiệp phi pháp đang lan rộng”.

Trên danh nghĩa, tập đoàn Prince Group hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng tại hơn 30 quốc gia. Nhưng theo công tố viên Mỹ, tập đoàn này bị cáo buộc buôn người, giam giữ và cưỡng ép hàng trăm người làm việc trong các khu phức hợp khép kín để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, trong đó có “lừa tình” qua mạng.

Chen Zhi sở hữu một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh ngay trung tâm tài chính City của London. Ảnh: Telegraph.

Nơi Chen Zhi giam giữ và cưỡng ép hàng trăm người làm việc, được mô tả bao quanh bởi tường cao và dây thép gai. Chen Zhi bị cáo buộc trực tiếp điều hành và chỉ đạo trừng phạt người bị giam giữ, theo Bộ Tư pháp Mỹ.

Hiện chưa rõ tung tích

Theo Bộ Ngoại giao Anh, mạng lưới của Prince Group nhắm vào nạn nhân toàn cầu, dụ dỗ họ đầu tư vào các dự án tiền mã hóa giả sau khi xây dựng quan hệ tình cảm hoặc lòng tin qua mạng. Chen Zhi còn bị cáo buộc rửa tiền qua tiền ảovà các công ty bình phong để che giấu nguồn gốc lợi nhuận.

Hiện chưa rõ tung tích của Chen Zhi. Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể phải đối mặt với án tù tối đa 40 năm theo luật pháp Mỹ.